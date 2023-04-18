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Ataoğlu: KKTC’nin yeni turizm bölgeleri belirlenecek

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Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC’nin yeni turizm bölgelerinin belirleneceğini söyledi.
Ataoğlu: KKTC’nin yeni turizm bölgeleri belirlenecek

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ve Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu ‘50+1’ adlı programa konuk oldu.

Ulaşım maliyetleri ve altyapıya katkı çalışmaları sürerken, akademik ve bilimsel çalışmalara da ağırlık verdiklerini ifade eden Ataoğlu, üniversitelerle yeni bir çalışma başlattıklarını açıkladı.

Ataoğlu, söz konusu çalışmayla KKTC’nin yeni turizm bölgelerinin belirleneceğini, yatırımların da bu bölgelere yöneleceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, geniş kapsamlı çalışmalar sonucu Bakanlar Kurulu ya da Meclis kararıyla turizm bölgesi ilan edilmesi gereken bölgeler olacağını kaydetti.

Ataoğlu, yeni hava yolu, yeni havalimanı, altyapı çalışmaları ve yeni bölgelerle turizm için büyük bir potansiyel yakalanmayı istediklerini vurgulayarak, KKTC’de ilk kez düğün fuarı düzenlendiğine işaret etti.

Ataoğlu, benzeri faaliyetlere destek olmaya devam edeceklerini, düğün turizminden önemli pay beklediklerini söyledi.

Bu yıl yine ülkeye büyük miktarda turist beklediklerini, ilk rakamlardan memnun olduklarını ifade eden Ataoğlu, ancak doluluk oranlarını daha da artırmak istediklerini söyledi.

Azerbaycan ile turizm faaliyetlerini artırma noktasında görüşmelerin sürdüğünü belirten Fikri Ataoğlu, ilk etapta Azerbaycan’dan fenomenlerin yakında ülkeye geleceğini söyledi.

Girne Antik Liman’ın son durumunun sorulması üzerine Ataoğlu, 1974’ten sonra limana ilk kez el atmanın heyecanını yaşadıklarını kaydetti.

Ataoğlu, inşaatın sürdüğünü, çalışmalar sırasında tarihi değerler bulunduğunu, hassas davranmak zorunda olduklarını, az bir süre aksaklık olsa da bunun önemli olmadığını, başlayan çalışmanın sürdüğünü biteceğini, kimsenin endişe etmemesi gerektiğini vurguladı.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Ataoğlu, deniz içi çalışmanın da yakında başlayacağını da sözlerine ekledi.

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