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Ataoğlu: Kötü günleri hep birlikte paylaşarak aşacağız

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Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ‘Ramazan’ ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ataoğlu: Kötü günleri hep birlikte paylaşarak aşacağız

Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ‘Ramazan’ ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

 

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

 

“Kötü günleri hep birlikte paylaşarak aşacağız”

 

“Huzur ve bereketin müjdecisi Ramazan ayına bir kez daha kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz.

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Yaşanan deprem felaketinden dolayı bu yıl Ramazan ayına burukluk içerisinde giriyoruz.  Tarifsiz acılar yaşadığımız, zor ve sıkıntılı günlerden geçtiğimiz şu günlerde Ramazan, bizlere inşallah sağlık ve huzur getirecektir.

 

11 ayın Sultanı Ramazan’ın, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını canı gönülden niyaz ediyorum. Allah dularımızı kabul eylesin, bizleri birlik ve beraberlik içinde Kadir Gecesi’ne ve Ramazan Bayramı'na kavuştursun. Hayırlı Ramazanlar.”

 

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