  • BIST 3.934,63
  • Altın 987.022
  • Dolar 18.5845
  • Euro 18.3357
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAİngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti

Ataoğlu, Kültür Dairesi’ni ziyaret etti

» »
Ataoğlu, Kültür Dairesi’ni ziyaret etti
Ataoğlu, Kültür Dairesi’ni ziyaret etti

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kültür Dairesi’ni ziyaret ederek, Daire Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ve personeli ile bir araya geldi.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Kültür Dairesi’ni ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu’na Bakanlık bürokratları da eşlik etti.

 

Ziyaretteki konuşmasında ülkenin kalkınması için her noktada çalıştıklarını ifade eden Bakan Ataoğlu, bakanlığının sorumluluğu altındaki kültür ve sanatın kendisi için hayati önem arz ettiğini vurguladı.

 

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ile sürekli teması içinde olduklarını ifade eden Ataoğlu, personele de çalışmalarını yürütürken desteğe ihtiyaç duyup duymadıklarını sorarak, her zaman destek vermeye, katkı yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu’nun Kültür Dairesi’ni ziyareti esnasında Başbakan Yardımcılığı’na bağlı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi Genel Sorumlu ve Genel Sanat Yönetmeni Tuğrul Enver Töre ile toplantıda olan Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu da, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu’nun ziyaretinin çok isabetli olduğuna dikkat çekti.

Bakan Ataoğlu, bakanlığına bağlı iki kurumun birlikte çalışıp sanat için güç birliği yapmasından mutluluk duyduğunu belirterek, Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi’ni sanatsal, mekansal ve idari düzeyde güçlendirmek için girişimde bulunduklarını, sanatın ilerlemesi adına ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dikkat! Ülke Genelinde Telefon ve İnternet Kesintisi Olacak21 Ekim 2022 Cuma 18:35
  • Akaryakıt fiyatlarına indirim21 Ekim 2022 Cuma 18:33
  • Maket polis araçları yollarda…21 Ekim 2022 Cuma 17:19
  • Önümüzdeki günlerde yağmur beklenmiyor21 Ekim 2022 Cuma 17:02
  • Lefkoşa’da meme kanseri farkındalık yürüyüşü yapıldı21 Ekim 2022 Cuma 15:40
  • Gönyeli Gençlik Festivali, dün akşam başladı21 Ekim 2022 Cuma 15:38
  • Müfettiş Gökdeniz 24 ay, eğitmen Tilki’ye 18 ay hapis cezası21 Ekim 2022 Cuma 15:37
  • UBP,DP ve YDP ittifakı tamam, anlaşmaya varıldı!21 Ekim 2022 Cuma 14:41
  • Genelge yayınlandı... Tüm istihdamlar Üstel'den geçecek21 Ekim 2022 Cuma 13:35
  • Dana etine yeniden zam geldi!21 Ekim 2022 Cuma 13:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti