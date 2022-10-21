Ataoğlu, Kültür Dairesi’ni ziyaret etti

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kültür Dairesi’ni ziyaret ederek, Daire Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ve personeli ile bir araya geldi.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Kültür Dairesi’ni ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu’na Bakanlık bürokratları da eşlik etti.

Ziyaretteki konuşmasında ülkenin kalkınması için her noktada çalıştıklarını ifade eden Bakan Ataoğlu, bakanlığının sorumluluğu altındaki kültür ve sanatın kendisi için hayati önem arz ettiğini vurguladı.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ile sürekli teması içinde olduklarını ifade eden Ataoğlu, personele de çalışmalarını yürütürken desteğe ihtiyaç duyup duymadıklarını sorarak, her zaman destek vermeye, katkı yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu’nun Kültür Dairesi’ni ziyareti esnasında Başbakan Yardımcılığı’na bağlı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi Genel Sorumlu ve Genel Sanat Yönetmeni Tuğrul Enver Töre ile toplantıda olan Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu da, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu’nun ziyaretinin çok isabetli olduğuna dikkat çekti.

Bakan Ataoğlu, bakanlığına bağlı iki kurumun birlikte çalışıp sanat için güç birliği yapmasından mutluluk duyduğunu belirterek, Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi’ni sanatsal, mekansal ve idari düzeyde güçlendirmek için girişimde bulunduklarını, sanatın ilerlemesi adına ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.