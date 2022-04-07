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Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs Turkcell Heyetini Kabul Etti

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Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs Turkcell heyetini kabul etti
Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs Turkcell Heyetini Kabul Etti

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir’le görüştü.

Nezaket ziyareti amacıyla gerçekleşen görüşmeye Genel Müdür Yardımcıları Ahmet Avar, Ali Gürler, Burcu Topal ve Kurumsal Portföy Yöneticisi Osman Nazlı da yer aldı.

Görüşmede Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, yeni hükümetin hayırlı olması dileklerinde bulundu.

“KKTC’ye değer katmak için elimizden geleni yapıyoruz” diyen Küçüközdemir yaklaşık 300 kişilik ekibiyle gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi. Adaya gelen kişilerin büyük çoğunluğunun iletişim ihtiyacından dolayı ilk temas noktasıyız diyen Küçüközdemir şunları kaydetti: “Bu yıl 4.5G’yi getirerek fiber alanında da yatırımlara hız vererek adanın teknolojik anlamda dünyayla yarışır duruma gelmesi için bütün çalışmalarımızı yapıyoruz. Sizlerin de destekleriyle dileğimiz ülkemizi iletişim anlamında hak ettiği noktaya taşımaktır.”

Ataoğlu, ise görüşmede ziyaret için Turkcell ekibine teşekkür ederek sözlerine başladı.

Ataoğlu, Güvende Kal uygulaması için teşekkür ederek dijitalleşme yönünde gündemdeki projelerde de iş birliği fırsatlarının devam etmesinden memnuniyet duyacağını belirtti.

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