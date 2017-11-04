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Ataoğlu: "Lefke'nin kalkınması konusunda ısrarlı olacağız"

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Ataoğlu: "Lefke'nin kalkınması konusunda ısrarlı olacağız"
Güzelyurt ve Lefke bölgesinde temas ve incelemelerde bulunan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bölgenin tanınan bir turizm merkezi olması için çalıştıklarını ifade etti.

Turizm ve Çevre Bakanlığı basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Ataoğlu, temasları çerçevesinde bölge esnafı, sivil toplum örgütü temsilcileri ve bölgeyi ziyaret eden turist kafilesiyle biraraya geldi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ile görüşen Ataoğlu, ilçenin daha iyi tanıtılması gerektiğini belirterek büyük bir kültürel mirasa sahip olan bölgede tanıtım ağının iyi oluşturulması gerektiğini söyledi.

“BÖLGENİN KALKINMASI KONUSUNDA ISRARLI OLACAĞIZ”

Bölgedeki turizmin geliştirilmesi ve sektörden daha fazla pay alabilmesi amacıyla uzun bir süreden beri Turizm Bakanlığı ile bölge sivil toplum örgütleri tarafından sürdürülen toplantıların tamamlandığını söyleyen Ataoğlu, bölgenin gelişimi için temmuz ayında düzenlenen çalıştayın sonuç bildirgesinde yer alan maddelerin öncelik sırasına göre hayata geçirilmeye başlandığını belirtti.

Ataoğlu, ‘KKTC Batı Bölgesi Turizm Vizyonu’ adlı çalıştayın sonuç bildirgesine de değinerek, Lefke ile ilgili sonuç bildirgesinde yer alan maddeler arasında bölge turizminin markalaşması anlamında ‘Cittaslow turizmi’, kültür turizmi, inanç turizmi, eko-agro turizmi, üçüncü yaş turizmi, yat ve sörf turizmi modellerinin gündeme getirildiğini kaydetti. Güzelyurt ile ilgili ise Turizm Enformasyon Ofisi’nin ivedilikle açılması, turistlerin daha fazla çarşıya yönlendirilmesi için mevcut güzergahlarının değiştirilmesi ve Akdeniz Kral Mezarları Açık Hava Müzesi ile ilgili alan ve restorasyon çalışmalarının aynı zamanda bölgenin sit alanı olarak ilan edilmesi gibi noktalara dikkat çekildiğini ifade eden Ataoğlu, bölgenin sorun ve ihtiyaçlarının bölge temsilcileriyle tespit edilmesinin önemine değindi.

Bölgenin turizmde hak ettiği yeri alamadığına işaret eden Ataoğlu, Güzelyurt ve Lefke’nin sağlık ve spor turizmi gibi alternatif turizm türlerine hizmet verebilecek bir potansiyeli barındırdığını kaydetti.

Düzenledikleri çalıştay sonrasında ortaya çıkan kararların yasa haline gelmesi için uğraşacaklarını kaydeden Ataoğlu, Güzelyurt ve Lefke bölgesinin kalkınmasıyla ilgili ısrarcı olduklarını vurguladı.

Ataoğlu, temasları çerçevesinde esnafın şikayetlerini dinleyip giderilebilecek sıkıntıları yerinden görme imkanı bulduklarına işaret ederek, bölgeye yapılacak yatırımlarla üreticilerin ürünlerini satabilmesi ve esnafın turistle vakit geçirme şansı bulmasını hedeflediklerini söyledi.

Bölgedeki sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve esnafla işbirliği çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu “Kıymetli eserlerini barındıran bölgenin mirasını tanıtmak üzere Bakanlık olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz, bölgenin tanınan bir turizm merkezi haline gelmesini istiyoruz, bunun için çalışıyoruz”dedi.

Tanıtımda, üniversitelerin ve basın yayın kuruluşlarının düzenli olarak ilçeye çekilmesinin önemine vurgu yapan Ataoğlu, projelerin hayata geçirilmesi konusunda ellerinden gelen tüm katkıyı sağlayacaklarını söyledi.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da Bakan Ataoğlu’na bölgeye olan duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, bölgenin daha iyi noktaya taşınması için herkesin üzerine düşeni yapacağına inanç belirtti.

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