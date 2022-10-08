Ataoğlu: Maraş, ülkemizin tanıtımında büyük bir unsur oldu

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Kapalı Maraş’ın açılmasının yıldönümü nedeni ile açıklama yaptı.

Ataoğlu, Demokrat Parti Basın Bürosu aracılığı ile yaptığı yazılı açıklamada insanlığın hizmetine sunmak, amacıyla kademeli olarak açılan Maraş’ın, Anavatan Türkiye`nin desteği ile ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla hizmete sunulduğunu kaydetti. 2021 yılının yaz sezonunun başında Maraş`ın kamuya açık bölümünde bulunan ve toplam uzunluğu 800 metreden fazla olan iki plajın halkın kullanımına sunulduğunu ve bu bölgedeki düzenlemelerin bu yıl da devam ettiğini belirten Ataoğlu, ziyaretçilerin yaz boyunca Maraş sahilinde denizin keyfini çıkardığını ifade etti. Açılım sürecinin başlamasından bu yana yaklaşık 750 bin civarında yerli ve yabancı turistin Maraş’ı ziyaret ettiğini kaydeden Ataoğlu, “ Ziyaretçilerin Maraş`ta geçirdikleri zamanlarda bol bol fotoğraf çekip kendi sosyal medya hesaplarında paylaşması, ülkemizi tanıtma açısından önemli bir role sahip.”dedi.

Maraş’ın denizi ve tarihi ile Gazimağusa’nın turizm potansiyelini artırdığını ve ekomoik anlamda da bölgeye destek olduğunu belirten Ataoğlu, “pandemi sürecine rağmen 750 bin insanın Maraş’ı ziyaret etmesi, gerek fotoğraf, gerekse de video olarak her platformda bu ziyaretçilerin bölgenin paylaşımını yapması, günümüz teknoloji çağında turistlik açıdan çok değerlidir. Bundan sonraki süreçte bu sayının daha da artacağına inanıyorum.” ifadeleini kullandı. Ataoğlu, Maraş’ın açılmasının ikinci yıl dönümünde desteklerinden ve katkılarından dolayı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve emek koyan herkese teşekkür etti