Ataoğlu, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu, bu akşam idrak edilecek Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bu akşam idrak edilecek Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Yüce Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili’ne ulaşmanın büyük bir mutluluğu içerisindeyiz.

Tüm dünyada birlik, beraberlik, sağlık ve barışa ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, Yüce Allah’tan dilerim ki bu anlamlı gece, zor günler geçirdiğimiz, fakat gelecek adına umut dolu olduğumuz şu dönemlerde, yeniden uyanışa bir vesile olur. Kandilimiz mübarek olsun.”