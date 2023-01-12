Ataoğlu: Mirasına sımsıkı sarılıp ileriye taşımak için çalışıyoruz

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu lideri merhum Rauf Raif Denktaş’ın, 11. ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şunları kaydetti;

“Mirasına sımsıkı sarılıp ileriye taşımak için çalışıyoruz

Ömrünü Kıbrıs davasına adamış, büyük Devlet adamı Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın ebediyete intikalinin 11’inci yılında liderimizi, şükran, minnet ve rahmetle anıyoruz.

Kıbrıs Türkünün hak, eşitlik ve özgürlük davasında anavatan Türkiye ile ortak kader anlayışı içinde benzersiz bir liderlik sergilemiş olan Rauf Raif Denktaş, dünya çapında kabul görmüş liderlik ve devlet adamlığı vasıflarıyla, ülkemizin en haklı davalarından birinin savunucusu olarak tarihteki yerini almıştır.

Kıbrıs Türk halkının adada adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılması yönünde sürdürdüğü kararlı mücadelenin izinden gittiğimizi ifade ederken, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin önderi Rauf Raif Denktaş’ın Kıbrıs Türk halkına bıraktığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sonuna kadar sahip çıkacağımızı bir kez daha belirtmek isterim. Rauf Raif Denktaş’ı anmak ve anlamak, Kıbrıs Türk halkı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni her koşulda korumak, ülkemizi aydınlık yarınlara taşımak ve bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkmaktır.

Denktaş’tan kalan mirasa sımsıkı sarılıp sahip çıkmak ve gençlere bunları en iyi şekilde aktarmak da en büyük görevimizdir.

Kıbrıs Türk halkının varoluş, özgürlük ve egemenlik mücadelesi vererek devletini kurma noktasına gelinceye dek çok sıkıntılı dönemler yaşayan Rauf R. Denktaş, tüm dünyada takdir edilen liderlik ve devlet adamlığı vasıflarıyla tarihteki müstesna yerini her zaman muhafaza edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Rauf Raif Denktaş’ın aramızdan ayrılışının 11’inci yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyor, anısı önünde saygıyla eğiliyorum.”