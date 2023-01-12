  • BIST 4.970,71
  • Altın 1139.9
  • Dolar 18.778
  • Euro 20.2804
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

Ataoğlu: Mirasına sımsıkı sarılıp ileriye taşımak için çalışıyoruz

» »
Ataoğlu: Mirasına sımsıkı sarılıp ileriye taşımak için çalışıyoruz
Ataoğlu: Mirasına sımsıkı sarılıp ileriye taşımak için çalışıyoruz

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti&#39;nin (KKTC) kurucu lideri merhum Rauf Raif Denktaş’ın, 11. ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şunları kaydetti;

“Mirasına sımsıkı sarılıp ileriye taşımak için çalışıyoruz

Ömrünü Kıbrıs davasına adamış, büyük Devlet adamı Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın ebediyete intikalinin 11’inci yılında liderimizi, şükran, minnet ve rahmetle anıyoruz.

Kıbrıs Türkünün hak, eşitlik ve özgürlük davasında anavatan Türkiye ile ortak kader anlayışı içinde benzersiz bir liderlik sergilemiş olan Rauf Raif Denktaş, dünya çapında kabul görmüş liderlik ve devlet adamlığı vasıflarıyla, ülkemizin en haklı davalarından birinin savunucusu olarak tarihteki yerini almıştır.

ataoglu-denktas-2.jpg

Kıbrıs Türk halkının adada adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılması yönünde sürdürdüğü kararlı mücadelenin izinden gittiğimizi ifade ederken, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin önderi Rauf Raif Denktaş’ın Kıbrıs Türk halkına  bıraktığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sonuna kadar sahip çıkacağımızı bir kez daha belirtmek isterim. Rauf Raif Denktaş’ı anmak ve anlamak, Kıbrıs Türk halkı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni her koşulda korumak, ülkemizi aydınlık yarınlara taşımak ve bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkmaktır.

Denktaş’tan kalan mirasa sımsıkı sarılıp sahip çıkmak ve gençlere bunları en iyi şekilde aktarmak da en büyük görevimizdir.

Kıbrıs Türk halkının varoluş, özgürlük ve egemenlik mücadelesi vererek devletini kurma noktasına gelinceye dek çok sıkıntılı dönemler yaşayan Rauf R. Denktaş, tüm dünyada takdir edilen liderlik ve devlet adamlığı vasıflarıyla tarihteki müstesna yerini her zaman muhafaza edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Rauf Raif Denktaş’ın aramızdan ayrılışının 11’inci yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyor, anısı önünde saygıyla eğiliyorum.”

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanlığı Halk Konseyi’nin oluşumu için çalışmalar başlatıldı12 Ocak 2023 Perşembe 17:33
  • "Akaryakıt fiyatlarında değişiklik olmayacak"12 Ocak 2023 Perşembe 17:21
  • Başbakan Üstel, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı andı: “Halkına yol gösteren büyük bir dava adamı”12 Ocak 2023 Perşembe 17:20
  • Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Türkiye Kamu-Sen’i kabul etti12 Ocak 2023 Perşembe 16:45
  • Yaşlı Hakları Çalıştayı başladı12 Ocak 2023 Perşembe 15:30
  • First Lady konuştu!12 Ocak 2023 Perşembe 14:42
  • Greyfurt ürünlerine destek ödemesi yapılacak12 Ocak 2023 Perşembe 14:39
  • Erhürman: Üç Yıldır Düzenleme Yapmamaklar Kamu Çalışanlarından Haksız Vergi Toplandı12 Ocak 2023 Perşembe 14:34
  • KTAMS’tan hükümete çağrı: Greve gidilecek12 Ocak 2023 Perşembe 14:24
  • Büyükelçi o görüşmenin detaylarını açıkladı!12 Ocak 2023 Perşembe 13:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti