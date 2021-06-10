Demokrat Parti Genel Başkanı (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, adada bir dizi temaslarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Demokrat Parti Genel Başkanı (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, adada bir dizi temaslarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleştirilen görüşmede Kıbrıs konusuna değinildi.

Ataoğlu, geçen 50 yıl aşkın süre içinde Anavatan Türkiye’nin yanımızda ve savunucumuz olduğunu hissetmek bizi daha da güçlü kılıyor.

Anavatan Türkiye’nin her platformda KKTC’nin haklı mücadelesini dile getirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ataoğlu, mücadeleyi kazanmak için ısrarcıyız büyük, uğraşlar veriyoruz açıklaması yaptı.

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Ataoğlu, “Hak ettiğimiz haklı mücadelemizde Türkiye Cumhuriyeti’nin ve sizlerin yanımızda durmasından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

50 YILDIR KİMSENİN BURNU KANAMADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da görüşmede, Kıbrıs’ta 50 yıldır kimsenin burnunun dahi kanamadığına işaret ederek, Kıbrıs’ta iki ayrı toplum olduğunu ve bu iki toplumun barış ve huzur içerisinde yaşamasını istediği dile getirdi.

İki toplumunda kendi bağımsız iradelerinin uluslararası hukuk sisteminde tanınmasını istediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “O zaman iki toplum eşit olmuş olur. KKTC’nin bağımsız ve özgür bir devlet olarak dünya arenasında yerini alması bizim en büyük temennimizdir. KKTC rüştünü ispat etmiş bir bağımsız devlettir. Bizim görevimiz sizlere destek olmaktır” açıklaması yaptı.