Ataoğlu: “Muhaceret tüzüğü değişikliği, inanç turizm kapsamında adledilmesi söz konusu olamaz...”

Ataoğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul’unda yapmış olduğu, muhaceret tüzüğü değişiklik konusundaki konuşmasında, konunun “inanç turizm” ile ilişkilendirilmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul’unda yapmış olduğu, muhaceret tüzüğü değişiklik konusundaki konuşmasında, konunun “inanç turizm” ile ilişkilendirilmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Ataoğlu açıklamasında, konunun inanç turizm ile ilişkilendirilmesinin söz konusu olmadığına dikkat çekerek, konunun tamamen İçişleri Bakanlığı uhdesinde bulunan muhaceret tüzüğü değişiklik kapsamında bir konu olduğunun altını çizdi.

Demokrat Parti Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun açıklaması şöyle;

“İçişleri Bakanı Sayın Kutlu Evren'in, Cumhuriyet Meclisi'nde yapmış olduğu ve kapsam olarak Muhaceret Tüzüğü değişiklik kapsamında, Lefke'de bulunan Şeyh Nazım Kıbrıs-i dergahına gelecek olanlara, 1 yıllık oturma izni ile ilgili değişikliği öngören tüzük değişiklik çalışmasını, inanç turizm kapsamında değerlendirmiş olması kabul edilebilir değildir. Söz konusu konu, İçişleri Bakanlığı'nın tamamen uhdesinde bulunan, Muhaceret Tüzüğü değişiklik kapsamındadır. Söz konusu tüzük değişikliğinin, inanç turizmi ile ilişkilendirilmesi söz konusu olamaz. Sayın Bakan Evren'in, muhaceret tüzüğü değişiklik kapsamında olan konunun, inanç turizm olarak nitelendirmiş olmasını sürçilisan olarak adlediyorum” dedi.

Ataoğlu açıklamasında ayrıca, “Bakanlığımız’ın inanç turizm ile ilgi çalışmaları ayrıca mevcuttur. Konu ile ilgili çalışmalarımızı da Meclis Genel Kurulu’ndaki konuşmamda da kamuoyu ile paylaştım. Ancak, bahse konu olan muhaceret tüzük değişikliği, inanç turizm kapsamında değerlendirilmesi doğru değildir” dedi.