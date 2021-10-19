Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Muhtarlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Vatandaşımıza dokunan sıcak el. En yakın idari birimi temsilcisi olarak çok önemli bir vazifeyi icra eden, yerel yönetimlerin önemli bir yapı taşını oluşturan, halkımızın talep, problem ve ihtiyaçlarını en kısa yoldan yetkili makamlara sunan, adeta devlet ile vatandaş arasında bir köprü vazifesi gören, demokrasi zincirinin ilk halkası fedakar Muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.”