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Ataoğlu: Muhtarlıklar, toplum yararına çalışan en etkili birimdirler

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Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, ’19 Ekim Muhtarlar Günü’ dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ataoğlu: Muhtarlıklar, toplum yararına çalışan en etkili birimdirler

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, ’19 Ekim Muhtarlar Günü’ dolayısıyla mesaj yayımladı.

 

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

 

“Muhtarlıklar, toplum yararına çalışan en etkili birimdirler

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Mahallelerimiz için özveriyle çalışan, devletimizin temsilcisi olarak çok önemli bir vazifeyi icra eden, yerel yönetimlerin önemli bir yapı taşını oluşturan, halkımızın talep, problem ve ihtiyaçlarını en kısa yoldan yetkili makamlara sunan, adeta devlet ile vatandaş arasında bir köprü vazifesi gören, demokrasi zincirinin ilk halkası fedakar muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, yapmış oldukları başarılı çalışmalar için kendilerine teşekkür ediyorum.”


 

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