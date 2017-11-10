Ataoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ü hasretle andı

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 79’uncu yıldönümünde özlemle ve hasretle andı.

Ataoğlu, Atatürk’ün mücadelesiyle evrensel bir lider olduğunu, Türk milleti ve insanlık için yaptığı hizmetlerin ve eserlerinin, yollarını aydınlatmaya, nesillere eşsiz örnek olmaya devam edeceğini kaydetti.

Ataoğlu, “Türk milletinin kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkı da Atatürk ilke ve devrimlerini ilk günden benimseyerek uygulayıcısı olmuştur. Kıbrıs Türk halkı Büyük Önder Atatürk’ü unutmayacak, yaşatacak, devrimlerine ve ilkelerine bağlı kalmaya devam edecektir” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü şükran ve minnetle andığını belirten Ataoğlu, “Düşünce ve ilkeleri, biz Kıbrıs Türk halkının da en önemli yol göstericisidir” ifadelerini kullandı.