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Ataoğlu: Müze ve ören yerlerine hak ettiği değer verilecek

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Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi bünyesinde hizmet veren müze ve ören yerlerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
Ataoğlu: Müze ve ören yerlerine hak ettiği değer verilecek

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi bünyesinde hizmet veren müze ve ören yerlerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

İncelemeler esnasında Bakan Ataoğlu’na Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Nazım Ced, bakanlık bürokratları ve daire personeli eşlik etti.

Mağusa bölgesinde yapılan ziyarette Namık Kemal Müzesi, Eski Polis Binası, Deniz Kapısı, Canbulat Müzesi, Akkule, Othello, Martinengo Tabyası, Şömineli Ev, Salamis Harabeleri, Salamis Kazıevi, St. Barnabas İkon ve Arkeoloji Müzesi yerinde incelendi.

Salamis Harabeleri bölgesinde UNDP tarafından başlatılan, Kampanopetra Bazilikası ve Epiphanius Bazilikası Mozaikleri üzerinde yapılacak olan koruma çalışmalarını da yerinde inceleyen Ataoğlu, UNDP Kıbrıs Başkanı Jakhongir Haydarov ve Kültürel Miras Komitesi Eş Başkanı Ali Tuncay ile görüşerek proje hakkında bilgiler aldı.

Ataoğlu, turizmin açılması ile müze ve ören yerlerinin bakım ve onarım çalışmalarına hız verdiklerini, bu nedenle sorunların yerinde incelenmesi ve anında müdahale edilmesi için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.   Bazı yapıların restorasyon ihtiyacı olduğunu, bazı binaların ise boya ve izalasyon işlerinin olduğunu anlatan Ataoğlu, Müze ve ören yerlerinin etrafında oluşan otların ve çevre düzenlemesinin de yapılmaya başlandığını ifade etti.

Salamis Harabeleri ve Othello Kalesi gibi yerlerin turnike sistemine geçilmesi ile ilgi yarım kalan çalışmaların bitirilmesi için de çalışma başladığını anlatan Ataoğlu, bu sistemle denetimin daha kolay sağlanacağını kaydetti. Şömineli Ev gibi müze olarak kullanılması düşünülen tarihi binaların, müzeye dönüştürülüp, ziyaretçilere açılabilmesi için de daire personelinin çalıştığını dile getiren Ataoğlu, sergilenecek bir çok eser olduğunu, tarihi mekanlarda bu eserlerin sergilenmesinin ülke turizmi açısından da gerekli olduğunu söyledi.

Geçmiş dönemde Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin Turizm Bakanlığı bünyesinden alınarak, başka bir bakanlığa verildiğini söyleyen Ataoğlu, turizmin bir parçası olan eski eserler ve müzelerin turizme büyük katkısının olduğunu, bu nedenle müze ve ören yerlerine hak ettiği değeri vereceklerini ifade etti.

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