Ataoğlu: Müzeler genç nesillere ışık tutacak

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Mağusa Suriçi’ndeki Namık Kemal Müzesi’ni yeniden düzenleyerek ve eklemeler yaparak, halkın ziyaretine açtı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Mağusa Suriçi’ndeki Namık Kemal Müzesi’ni yeniledi.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, açılışı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay gerçekleştirdi.

Namık Kemal Zindanı ve Zindan’a bitişik duran binada Namık Kemal’in çalışma odası ve hayatının sergilendiği iki oda ile birlikte toplam 4 oda ziyarete açıldı.

MÜZEDE, NAMIK KEMAL’İN ESERLERİ VE ESERLERİNİ YAZDIĞI ODASI GÖRÜLEBİLİR

Müzede, Namık Kemal’in hayatı ve eserleri hakkında önemli dönüm noktaları ve bilgiler, yazmış olduğu eserlerden örnekler, mektupları, heykeli ve eserlerini kaleme aldığı çalışma odası ile Namık Kemal’in hayatını anlatan kısa bir video gösteriminin yapıldığı televizyon odası yer alıyor.

İlk olarak 12 Ağustos 1993 tarihinde müze olarak düzenlenen Vatan Şairi Namık Kemal’in Kıbrıs’ta sürgünde bulunduğu dönemlerde kaldığı zindan ve üst kattaki odası da yeniden düzenlenen sergileme ile tekrardan kapılarını açtı.

Modern müze anlayışı çerçevesinde, görsel ve işitsel algı ön planda tutularak, Namık Kemal’in hayatını konu alan kısa bir video ile bilgilendirme yapılan müzede, Namık Kemal’in yazmış olduğu kitaplardan bazı örneklerin yanında çeşitli yazarların Namık Kemal hakkında yapmış olduğu tespit ve araştırmaları konu alan kitaplar da sergileniyor.

KAMU MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE ZİYARETE AÇIK

Müze kamu mesai saatlerine göre ziyarete açık olup, hafta sonları ve resmi tatil günleri kapalı olacak.

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ İLE PROTOKOL İMZALANDI

Müzeye ilişkin Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü ile Gazimağusa Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Namık Kemal Müzesi’nin açılışının ardından düzenlenen imza töreninde protokole, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Ataoğlu ile Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay imza koydu.

Protokol, Gazimağusa Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Gazimağusa surları, taşınmaz eski eserin mevcut peyzaj düzenleme sur temizliği, surlarda bulunan ahşap kapı, pencere ve mevcut demir kapıların bakım ve onarım çalışmalarını kapsıyor.

ATAOĞLU: TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERE HER ZAMAN SAHİP ÇIKILMASI GEREK

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Ataoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, müzelerin önemine vurgu yaparak, ülkenin birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını ve bu nedenle birçok tarihi yapıt ve değerli kişilerin bıraktığı tarihi hatıraları yaşatmak için çalıştıklarını söyledi.

Ataoğlu, Namık Kemal Müzesi'nin modern müze anlayışı ile tasarlanarak projelendirildiğini ve ilk olarak binanın tadilatını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Ataoğlu, hazırlanan müze projesine bağlı kalınarak, aydınlatma, kitaplarının ve eserlerinin sergileneceği vitrinler, Namık Kemali konu alan yağlı boya tablolar ve Namık Kemal’in hayatı ve hayatına yön veren önemli olayları aktaran bilgi panolarının yalın bir dille ve anlaşılabilir şekilde düzenlendiğini belirtti.

Gazimağusa Belediyesi ile işbirliği içerisinde çalıştıklarını ve müze bölgesinde belediyenin de her türlü desteği verdiğini söyleyen Ataoğlu, Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’a ve Eski Eserler ve Müzeler Dairesi personeline teşekkür etti.

Müzelerin genç nesillere ışık tutması için oldukça önem arz ettiğini de ifade eden Ataoğlu, tarihi ve kültürel değerlere her zaman sahip çıkılması gerektiğini de vurguladı.