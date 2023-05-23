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Ataoğlu: Müzeler, ülke ekonomisine katma değer sağlıyor

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Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi 18-24 Mayıs Müzeler Haftası dolayısı ile etkinliklerini sürdürüyor.
Ataoğlu: Müzeler, ülke ekonomisine katma değer sağlıyor

Başbakan Yardımclığından yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt Tren İstasyonu Müze avlusunda yer alan etkinlikte, müze avlusunda bulunan ve restore edilen lokomotifin açılışı da yapıldı. Etkinlikte halk dansları gösterileri sunuldu ve Lefke Avrupa Üniversitesi ile Kurtuluş İlkokulu öğrencileri müze eğitimiyle ilgili drama etkinlikleri gerçekleştirdi.

Etkinlikte konuşan Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yoğun çalışmalar sonucunda Güzelyurt'ta bir tren istasyonu müzesi açtıklarını anımsatarak, tarihi çocuklara ve gençlere anlatabilmenin önemine vurgu yaptı.

Ataoğlu, her ilçeye bir müze açma çalışmalarının başarıyla devam ettiğini anlatarak, Lefke'de ve Girne'de açılacak müzelerdeki çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade etti.

Müzelerin ülke ekonomisine ciddi şekilde katma değer sağladığına vurgu yapan Ataoğlu, turistlerin ziyaret ettiği her noktada bölge esnafına da dokunuşu olduğunu söyledi.

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