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Ataoğlu: “Ne kadar çok gurur duysak azdır”

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Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ‘18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’ nedeniyle mesaj yayımladı.
Ataoğlu: “Ne kadar çok gurur duysak azdır”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ‘18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’ nedeniyle mesaj yayımladı.

 

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

 

 

“Ne kadar çok gurur duysak azdır”

 

“18 Mart, vatan topraklarını bin bir zorluk ve yokluğa rağmen, canları pahasına koruyan kahramanların, vatan sevgisinin ne demek olduğunu dünyaya gösterdiği şanlı bir tarihtir.

 

Tüm olumsuz koşullara rağmen, azim ve vatan sevgisiyle kazanılan bu zafer, İstiklal Harbi’nin de zafere ulaştıracak mücadeleci ruhun güçlenmesine vesile olmuştur. Çanakkale’de yakılan meşale, istiklal mücadelesinde ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna büyük ışık olmuştur.

 

108 yıl önce bugün "Çanakkale Geçilmez" dedirten büyük kahramanlar, vatana sahip çıkma ve özgür yaşama kararlılığını güçlü bir inançla ortaya koymuş, tüm dünyada bu milletin var oluş iradesinin yıkılamayacağını kanıtlamıştır.

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Çanakkale Zaferi, sadece geçmişin aziz bir hatırası olarak değil, geleceğe yürüyüşümüzün de en güçlü ilham kaynaklarından biri olmaya devam edecektir.

 

Bizler de bu ilham ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni, Anavatan Türkiye’nin güçlü desteği ile birlikte daha çok yüceltip, hak ettiği yerlerden daha iyi yerlere gelmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

 

Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünü kutluyor, başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu kadim toprakları canı pahasına koruyan kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.”

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