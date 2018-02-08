Ataoğlu, nergislerin korunması için broşür dağıttı

Turizm ve Çevre Bakanlığı, tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ve koruma altında olan nergis çiçeği için farkındalık yaratılması amacıyla bugün Gazimağusa’da Zafer Anıtı çemberinde ve Perşembe Pazarı’nda broşür dağıttı.

Etkinliğe Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'da katıldı.

Bakanlık basın bürosunun açıklamasına göre, Ataoğlu’na etkinlikte Gazimağusa Belediyesi Asbaşkanı İbrahim uysal, Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel ve daire müdürleri de eşlik etti.

Broşürde, nergisin, Çevre Yasası ve “Flora, Fauna Türleri ve Yaban Kuşlarının Korunması Tüzüğü”ne göre koruma altında olduğu belirtilerek, kasten koparılması, toplanması, yok edilmesi, sahip olunması ve satılmasının yasak olduğu” vurgulanıyor. Yasaya aykırı aykırı hareket edenlerin asgari ücretin 4’te biri kadar para cezası uygulandığı da hatırlatılıyor.

ATAOĞLU: “HALKIN HASSASİYET GÖSTERECEĞİNE İNANIYORUM”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu broşür dağıtımı sırasında yaptığı konuşmada, Çevre Dairesi olarak farkındalık yaratmak ve ülkedeki bitkilerin neslinin tükenmemesi amacıyla yürüttükleri çalışma kapsamında, bitkiler içinde ayrı bir değeri olan nergisin neslinin tükenmemesi ve korunması adına farkındanlık etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Medoş laleleri gibi nergisin de ovalardan koparılmaması, soğanlarının sökülmemesi amacıyla bir takım çalışmalar yaptıklarını, nergisin sadece aşı nergisi olarak seralarda izinli yetiştirildiğini anlattı ve halkın bu konuya hassasiyet göstereceğine inanç belirtti.

Gazimağusa Belediyesi Asbaşkanı İbrahim Uysal da, nergisinin önemine dikkat çekilen bu gibi etkinliklerin Gazimağusa’da daha fazla yapılmasını istediklerini belirterek, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na gösterdiği duyarlılıktan ötürü teşekkür etti.