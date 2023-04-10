Ataoğlu: “Organizasyon, KKTC’nin marka değerine ve destinasyon tanıtımına büyük katkı sağlayacak”

Toplantı, Kongre ve Seminer Turizmi’nin “Oscar”ları olarak bilinen ve Dream Project tarafından bu yıl 11’ncisi düzenlenen ACE of MICE organizasyonu, 7-9 Nisan tarihleri arasında, Elexus Hotel and

Convention’da yer aldı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayelerinde, Elexus Hotel & Convention ev sahipliğinde, Türk Hava Yolları, Cyprus Royal Turizm ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı destekleriyle gerçekleşen organizasyonda, toplantı , kongre ve seminer turizmi sektöründen, ulusal ve uluslararası kurumsal firma ve operatörler, oteller, acenteler, turizm ve etkinlik sektörü profesyonelleri

organizasyonda bir araya geldi.

Organizasyon, kongre, toplantı, etkinlik ve turizm sektörünün en iyilerinin 23 ayrı kategoride ödüllendirildiği gala gecesiyle sona erdi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, eski milletvekili ve bakanlardan, Denktaş Vakfı Başkanı Serdar Denktaş, Cyprus Royal Kurucu Ortağı Rauf Denktaş ve Dream Project CEO’su Volkan Ataman, tanınmış psikiyatrist – yazar Gülseren Budayıcıoğlu, sunucu Özlem Yıldız gibi siyaset, iş ve sanat camiasından isimlerin katıldığı gecede,Kıbrıslı Türk sanatçı Buray Sahne aldı.

ATAMAN

Gala gecesinde konuşan Dream Project CEO’su Volkan Ataman, 55 sektörle etkileşim halinde olan, ülke tanıtımındaki rolü ve 13.8 milyarlık ticari hacmiyle ekonomiye önemli katkısı bulunan sektörde,

Masters of Events ACE of M.I.C.E. ödüllerinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Etkinliğin ilk kez KKTC’de gerçekleştiğini kaydeden Ataman, organizasyonun, KKTC’nin bu alandaki marka değerine ve destinasyon tanıtımına büyük katkı sağlayacağına inanç belirtti.

ATAOĞLU

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da konuşmasında, etkinliğin 11’incisinin KKTC’de düzenlenmesinden mutluluk duyduklarını belirterek, organizasyonun gerçekleşmesine katkı koyanlara teşekkür etti.

Organizasyonun, KKTC’nin marka değerine ve destinasyon tanıtımına büyük katkı sağlayacağına inanç belirten Ataoğlu, kısa süre içinde açılacak yeni havalimanı, devreye girecek yeni havayolu, mevcut

havayollarının bilet fiyatlarını aşağıya çekmek için yaptığı çalışmalar ve bakanlığın alternatif turizm modellerini geliştirme çabalarıyla ülke turizminin kısa sürede arzu edilen noktaya geleceğine inanç belirtti.

En iyi etkinlik prodüksiyonundan en iyi dijital etkinliğe, en iyi incentive etkinliğinden en iyi kültür sanat etkinliğine kadar 23 ayrı kategoride en iyilerin ödüllendirildiği gecede, 11’nci ACE of M.I.C.E. Awards Onur Ödülü; sektörde 50’nci yılını tamamlayan turizm duayeni Jolly Onursal Başkanı Sinan Vardar’a , Başarı Ödülleriyse 2016 yılından bu yana turizmine kaktı sunan Elexus Hotel & Convention Direktörü Baturalp Bozkurt’a ve uzun yıllardır ’nin destinasyon tanıtımını yaparak birçok etkinliğin gerçekleşmesine kaktı koyan ve ülkeye yeni bir havayolu kazandıran Cyprus Royal Turizm’e verildi.