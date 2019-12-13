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Ataoğlu: “Özersay, 4’lü döneminde Atakan’ın istifa noktasına geldiğini söylemişti”

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DP Genel Başkanı Ataoğlu, Ulaştırma Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde söyleyerek, “Özersay, ödenek azlığı nedeniyle Atakan’ın istifa noktasına geldiğini Bakanlar Kurulu’nda söylemişti” dedi.
Ataoğlu: “Özersay, 4’lü döneminde Atakan’ın istifa noktasına geldiğini söylemişti”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın bütçesi, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülüyor. Bütçe ile ilgili Meclis kürsüsünden konuşma yapan Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 4’lü koalisyon’un bozulmadan önce Kudret Özersay’ın ödenek azlığı nedeniyle Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın istifa noktasına geldiğini Bakanlar Kurulu’nda söylediğini dile getirdi.

Atakan’ın, “Bütçe sıkıntısı devam ederse, bu koltukta oturmam” dediğini öne süren Fikri Ataoğlu, “Sıkıntı devam ediyor mu? Ediyorsa istifa edecek misiniz?” dedi.

Ataoğlu, Ulaştırma Bakanlığı’na bütçeden ayrılan payın, 224 milyon 622 bin TL olduğunu, ancak genel oran içerisinde payının küçüklüğü yanında, geçtiğimiz yıla göre azaltıldığını söyledi.

Ulaştırma Bakanı Atakan ile kabinede görev aldıklarını ve neredeyse iki yıldır aynı bakanlığın yöneticisi olduğunu, bu sebeple Atakan’ı, Olgun Amcaoğlu’nun aksine acemi görmediğini aktaran Ataoğlu, “Bakanlığın bütçesini ele alırken, bakanı acemiymiş gibi ele almayacağım” şeklinde konuştu.

Fikri Ataoğlu, konuşmasının bir bölümünde şu ifadeleri kullandı: “Yollar, çağın gereksinimine cevap vermiyor. Ulaştırma Bakanlığı, KKTC’nin mahalle yolları hariç, diğer yollardan sorumludur. KKTC’de 1975’ten beri 1963 kişi trafiğe kurban verildi. Geçtiğimiz hafta 2-8 Arlık arasında 71 trafik kazası oldu, yaralı sayısı 30. Çok ciddi bir kavram. Trafiğe kurban vermemiş hane neredeyse kalmadı. Yolların düzeltilmesi veya yapılmasını teşvik verip, katkı koymak gerekirken, Ulaştırma Bakanlığı’nın bütçesi azaltılıyor”

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