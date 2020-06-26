Ataoğlu: “Pandemi hastanesi için paramız yoksa bu halk vefalıdır”

DP Genel Başkanı Ataoğlu, “yokluğu ile” gündemden düşmeyen pandemi hastanesi için para olduğunu ancak olmasa da bu halkın bu süreç içinde vefasını gösterdiğini ifade ederek “Bugün çıksak pandemi hastanesi yapacağız, desek halk bütün katkıları yapar.

DP Genel Başkanı Ataoğlu, “yokluğu ile” gündemden düşmeyen pandemi hastanesi için para olduğunu ancak olmasa da bu halkın bu süreç içinde vefasını gösterdiğini ifade ederek “Bugün çıksak pandemi hastanesi yapacağız, desek halk bütün katkıları yapar. Yeter ki hükümet harekete geçsin” dedi.

Demokrat Parti (DP) Genel başkanı Fikri Ataoğlu, “yokluğu ile” gündemden düşmeyen pandemi hastanesi için para olduğunu ancak olmasa da bu halkın bu süreç içinde vefasını gösterdiğini ifade ederek “Bugün çıksak pandemi hastanesi yapacağız, desek halk bütün katkıları yapar. Yeter ki hükümet harekete geçsin” dedi.

Ada TV ekranlarında konuşan Genel Başkan Ataoğlu, “Pandemi hastanesi yapılmalı. Üstelik paramız var. İnsanlarımız bu süreçte ne kadar vefalı olduğunu gösterdi. Bugün çıksak pandemi hastanesi yapacağız, desek halk bütün katkıları yapar. Yeter ki hükümet harekete geçsin: Bıraksınlar kendi içlerindeki kavgayı… Bıraksınlar Cumhurbaşkanlığı seçimlerini… Memleketin geleceğini, ülkenin ekonomisini düşünsünler” ifadelerini kullandı.