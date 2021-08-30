Ataoğlu: Petrol sızıntısının gidişatı uydudan takip ediliyor

Akdeniz’e kıyısı bulunan ülkeleri tehdit eden sızıntıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, BRT’ye yaptığı açıklamada karpaz açıklarına doğru gelen petrol sızıntısının uydu araclığyla takip edildiğini belirtti. Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’la da iletişime geçtiklerini belirten Bakan Ataoğlu, sızıntının bölgeye yaklaşması halinde neler yapılabileceği yönünde görüş aldıklarını Türkiye’nin gerekli desteği sağlayacağını ifade etti. Bakan Ataoğlu, Sahil Güvenliğin de Karpaz açıklarında olayı takip ettiğini söyledi.