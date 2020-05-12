  • BIST 98.794
  • Altın 385,170
  • Dolar 7,0279
  • Euro 7,6158
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Ataoğlu: “Pile ile ilgili açılım gerek”

» »
DP Genel Başkanı Ataoğlu, Pile ile ilgili açılım olması gerektiğinden söz etti.
Ataoğlu: “Pile ile ilgili açılım gerek”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmada Pile ile ilgili herhangi bir açılım gerçekleştirilmediğine dikkat çekerek, Pile Köyü ile ilgili bir açılım olması gerektiğinin altını çizdi.

Meclis Genel Kurulu’nda konuşma yapan Ataoğlu, Pile’de yaşayan veya Güney’de çalışan veya okula gidenler için açılımların açıklanmasından sonra insanların da ne yapacağına dair karar verilmesi gerektiğini vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pile’de bir marketin önünde patlama!12 Mayıs 2020 Salı 12:45
  • Seçim Temmuz da olur mu?12 Mayıs 2020 Salı 12:42
  • Özersay: “Dünyada İstisnai Bir Noktadayız, Yakın Gelecekte Bunu Bir Avantaja Çevirebiliriz”12 Mayıs 2020 Salı 12:27
  • Pilli: Hemşirelerin sorunları benim de sorunumdur12 Mayıs 2020 Salı 12:15
  • İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Dünya Hemşireler Günü’nü kutladı12 Mayıs 2020 Salı 12:00
  • Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu Sahtekarlıktan Tutuklandı12 Mayıs 2020 Salı 11:54
  • İşverenler Sendikası öneriler paketini açıkladı12 Mayıs 2020 Salı 11:34
  • Başbakan Tatar’dan Mısır, Yunanistan, GKRY Fransa ve BAE'nin Ortak Bildirisine Tepki12 Mayıs 2020 Salı 11:32
  • Yasak ihlalleri devam ediyor12 Mayıs 2020 Salı 11:30
  • Patlayıcı Madde Tasarrufu ve Kasti Hasar12 Mayıs 2020 Salı 11:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti