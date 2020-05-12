Ataoğlu: “Pile ile ilgili açılım gerek”

DP Genel Başkanı Ataoğlu, Pile ile ilgili açılım olması gerektiğinden söz etti.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmada Pile ile ilgili herhangi bir açılım gerçekleştirilmediğine dikkat çekerek, Pile Köyü ile ilgili bir açılım olması gerektiğinin altını çizdi.

Meclis Genel Kurulu’nda konuşma yapan Ataoğlu, Pile’de yaşayan veya Güney’de çalışan veya okula gidenler için açılımların açıklanmasından sonra insanların da ne yapacağına dair karar verilmesi gerektiğini vurguladı.