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Ataoğlu: Rehberlik Mesleğinin Ülke Turizmine Katkısı Göz Ardı Edilemeyecek Kadar Büyüktür

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Ataoğlu: Rehberlik Mesleğinin Ülke Turizmine Katkısı Göz Ardı Edilemeyecek Kadar Büyüktür
Ataoğlu: Rehberlik Mesleğinin Ülke Turizmine Katkısı Göz Ardı Edilemeyecek Kadar Büyüktür

Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 21 Şubat Dünya Rehberler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Ataoğlu mesajında şunları kaydetti;

Rehberlik mesleğinin ülke turizmine katkısı göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür
 

Rehberler yaşadığı coğrafyayı, şehri ve ülkeyi; ziyaret noktası olarak seçen yerli ve yabancı turistlere en iyi şekilde tanıtan kişilerdir. Ülkemizi turistik varış noktası olarak seçen turistlerin, ülkemize tekrar tekrar gelmesi, ülkemizden memnun kalması noktasında turist rehberlerinin iletişim becerileri son derece önemlidir.
 

Böylesine zor bir görevi yüklenen rehberlerimizin, ülkemizin tanıtımında çok önemli rol oynadıkları herkesçe bilinmektedir.
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Bu bağlamda bugüne dek rehberlik mesleğine yönelik tüm konularda Bakanlık olarak her zaman rehberlerimizin çözüm ortağı olduk, bundan sonra da bizzat ben ve tüm çalışma arkadaşlarım bu bağı daha da güçlendirip birlikte çalışmalar yaparak turizme ve rehberlik mesleğine yükselen bir ivme kazandıracağız.
 

Bu duygularla birlikte, doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleriyle çok önemli bir yere sahip KKTC’ye gelen turiste rehberlik eden, rehberlerimizin Dünya Rehberler Günü'nü kutluyorum.”

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