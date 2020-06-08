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Ataoğlu Rum Kesimindeki Tuzla Cami Saldırısını Kınadı

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Ataoğlu Rum Kesimindeki Tuzla Cami Saldırısını Kınadı
Ataoğlu Rum Kesimindeki Tuzla Cami Saldırısını Kınadı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Güney Kıbrıs'ta bulunan Tuzla Camisi’ne Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınayıp lanetlediğini bildirdi.

Ataoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Rum Yönetiminin bu saldırgan tutuma son verecek önlemler alması ve sorumlulara gereken cezayı vermesi gerektiğini de vurguladı.

Ataoğlu, açıklamasında “Bir hafta içinde gerçekleşen bu ikinci cami saldırısı olayı kesinlikle kabul edilebilir bir durum değildir. Din karşıtı gösteriler, sağlıksız insanların düşüncesi ve tavrıdır. Bir an önce Rum yönetiminden gerekli cevabı, önlemleri bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

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