Ataoğlu: Rum ve Yunan Siyasi Yetkililerini De Ağırlamaktan Memnuniyet Duyarız

Demokrat Parti Genel Başkanı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Hollandalı Parlamenter Liane den Haan ile gerçekleştirdiği gayri resmi toplantı sonrasında, özellikle sosyal medya üzerinden ve özellikle de Rum ve Yunanistan siyasi yetkililerce Haan’a yönelik ağır eleştirilere cevap verdi.

Ataoğlu: “Rum ve Yunan siyasi yetkililerini de ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyarız”

Demokrat Parti Genel Başkanı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Hollandalı Parlamenter Liane den Haan ile gerçekleştirdiği gayri resmi toplantı sonrasında, özellikle sosyal medya üzerinden ve özellikle de Rum ve Yunanistan siyasi yetkililerce Haan’a yönelik ağır eleştirilere cevap verdi.

Ataoğlu’nun mesajı şöyle;

“Hollandalı Parlamenter Liane den Haan ile gayri resmi olarak ve dostane bir havada gerçekleştirdiğimiz görüşme ile ilgili olarak, özellikle Rum ve Yunanistan siyasi çevrenin eleştirilerini anlamak hiç de zor değildir.

İşte tam da bu zihniyet nedeniyle, yıllardır Kıbrıs konusunda herhangi bir çözüme ulaşabilmek mümkün olmamıştır.

Liane den Haan’ın dostane ve gayri resmi ziyareti karşısında takınılan bu tavır, bütün dünyanın mücadele ettiği pandeminin yol açtığı küresel ekonomik darboğazın, yalnız ve ancak, birlik ve beraberlikle, küresel mücadele ile üstesinden gelinebileceği gerçeği karşısında, Rum ve Yunan siyasi makamlarının insani değerlerden uzak bir siyaset gütmeye devam ediyor olması dünyanın görmesi ve tepki göstermesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum.

Ada’nın gerek siyasal olarak gerekse de doğal kaynakları bakımından tek sahibi olarak gören ve paylaşmaktan aciz zihniyetin bu ve buna benzer çıkışları, iki devletli çözüm tezinin her geçen gün en gerçekçi ve en kalıcı çözüm modeli olarak yerleştiğinin göstergesi olarak da değerlendirmek mümkün.

Bu vesile ile bir kez daha Hollandalı vekil Sayın Liane den Haan’ın, dostane ve nazik ziyaretlerinin bizleri ziyadesi ile memnun ettiğini, Sayın Haan’ı yeniden ülkemizde görmekten büyük bir onur ve memnuniyet duyacağımızı yinelemek isterim.

Aynı zamanda, Rum ve Yunan siyasi yetkililerine de dostane çağrımı yineler, özellikle pandemi nedeniyle insani değerlerin, işbirliği ve birlikteliğin hatırlanması adına büyük bir fırsat olduğu inancıyla, kendilerini de ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızın mesajını vermek istiyorum.”