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Ataoğlu, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

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Turizm ve Çevre Bakanı  Fikri Ataoğlu, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. 
Ataoğlu, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

Turizm ve Çevre Bakanı  Fikri Ataoğlu, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. 

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu yayımladığı mesajında, “Tıp Bayramı dolayısıyla, hekimlerimiz başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızı en içten duygularımla tebrik ediyorum” dedi. 

Ataoğlu, “tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgınla mücadelede fedakarca emeklerini ortaya koyan sağlık çaşılanlarının bu örnek davranışını takdirle karşılıyorum. 

Tıp alanında her gün farklı gelişmeler ve yenilikler yaşanırken, teknolojinin ve bilimin gelişmesiyle doktorlarımız tıp alanında da önemli başarılara imza atıyorlar. 

İnsanların daha sağlıklı ve daha kaliteli bir yaşam sürmesini amaçlayan tıp biliminin geçmişten gelen tüm birikimleri ile birlikte sürekli ilerleme içinde olduğunu görüyoruz. 

İnsan sağlığının korunması, hastaların sağlığına kavuşması ve sorunların giderilmesi için sağlık çalışanlarının gösterdikleri çabalar hepimizin malumudur.  

Tüm dünyanın ve toplumumuzun pandemi sürecini en kısa sürede ve sağlıklı bir şekilde atlatmasını temenni eder, fedakarca hizmet veren tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum.” 

 
 

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