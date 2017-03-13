Ataoğlu: “sağlık turizminde cazibe merkezi…”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında, şunları kaydetti:

“Yaşatma ve iyileştirme sorumluluğu, hekimliğin temelinde, özünde yer alır. Hekimliğin bu yönü, mesleği belki de en zor ve sorumluluğu en ağır mesleklerden birisi haline getirmektedir. Dünyanın en zor ama en onurlu, en kutsal işlerinden birini icra eden bu meslek grubunun, uzun bir eğitim süreci sonrasında zahmetli şartlar altında ve özveriyle çalıştıkları unutulmamalıdır.”

KKTC’nin sağlık turizmi alanında da adından sıkça söz ettirmeye başladığını ve yakın zamanda cazibe merkezi haline gelebileceğini de vurgulayan Ataoğlu, şunları ekledi:

“Hükümet olarak vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine ulaşmasının önündeki engelleri kaldırmak için elimizden geleni yapıyor, bu hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve sağlık sektörümüzün bütün sorunlarının çözülmesi için gerekli adımları atmaya kararlılıkla devam ediyoruz. İnanıyorum ki değerli sağlık çalışanlarımızla birlikte sağlık hizmetlerimizde evrensel ölçüleri en kısa zamanda yakalayacağız.”