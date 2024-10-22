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Ataoğlu: Şampiyon Melekler için Adıyaman’da bir eser inşa edeceğiz

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Ataoğlu, “Çocuklarımızın maneviyatını bu eserle yaşatacağız” ifadelerini de kullandı.
Ataoğlu: Şampiyon Melekler için Adıyaman’da bir eser inşa edeceğiz

İsias Otel davasının dördüncü duruşması için Adıyaman’da bulunan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Şampiyon Melekler için Adıyaman’da bir eser inşa edileceğini açıkladı.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yarın görüşülecek İsias Otel davasının dördüncü duruşması için Adıyaman’da bulunan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, BRT’ye açıklamalarda bulundu.

Fikri Ataoğlu, Şampiyon Meleklere verdikleri sözü tutmaya devam edeceklerini vurgulayarak, “Ülkede bazı sorunlarımız var ama bu en önemli sorunumuzdur. Olası kast için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Dava devam ederken Adıyaman’da Şampiyon Meleklerimiz için bir eser inşa etmek istediklerini açıklayan Ataoğlu, yarın Adıyaman Valisi ile bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi.

Ataoğlu, “Çocuklarımızın maneviyatını bu eserle yaşatacağız” ifadelerini de kullandı.

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