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Ataoğlu: Sanat İnsanları Birbirlerine Yaklaştırır

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Ataoğlu'ndan Sanat Günü Mesajı
Ataoğlu: Sanat İnsanları Birbirlerine Yaklaştırır

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, “15 Nisan Dünya Sanat Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı.

DP'den yapılan açıklamaya göre Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sanat, ortak duygu ve düşüncelerin oluşturulması, bütün insanlığın din, dil, renk ve ırk ayrımı yapmadan birleşmesi, toplumsal barışın gerçekleşmesi için yegâne bir değerdir.

Hayatımızı güzelleştirip, renklendiren sanat, dünyada olup biten anlayışsızlıklara ve anlaşmazlıklara bir başkaldırıdır. Sanat insanları birbirlerine yaklaştırır.

Özgünlük dünyası oluşturan sanatseverlerin yaşamımızdan eksik olmamasını temenni ediyorum. Sanata gönül veren tüm sanatçıları ve sanatseverlerin bu anlamlı gününü kutlarım. Sanat icra eden ve destek olan sanatçılarımıza lütfen değer verelim.”

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