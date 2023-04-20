Ataoğlu: Sevgi, saygı ve hoşgörüyle dolu, bir bayram dileğiyle

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Sevgi, saygı ve hoşgörüyle dolu, bir bayram dileğiyle”

“Bayramın gelmesiyle birlikte sevinç, mutluluk ve paylaşma duyguları bir okadar daha artar. Fakat bu bayramı buruk kutluyoruz. Depremde kaybettiğimiz meleklerimizin acısı halen içimizi yakıyor. Bayramı buruk yaşayan meleklerimizin ailelerine tekrardan sabırlar diliyorum.



Bu bayramda, sevdiklerinizle bir araya gelin, gönüllerinizi birbirinize açın, hoşgörü, sevgi ve saygı çerçevesinde güzel bir bayram geçirin.



Bu vesileyle, ülkemizde ve dünyada yaşanan tüm acıların sona ermesini, barış ve huzurun hakim olmasını temenni ediyorum. Bu bayramın bize, birbirimize daha çok sarılmamızı ve yardımlaşmamızı sağlamasını umuyorum.



Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa barış, huzur, sevgi ve bereket getirmesi dileğiyle, sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmenizi dilerim. Bayramınız mübarek olsun.”