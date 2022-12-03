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Ataoğlu: Sevgi varsa engel yoktur

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Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ nedeniyle mesaj yayımladı.
Ataoğlu: Sevgi varsa engel yoktur

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ nedeniyle mesaj yayımladı.

 

Ataoğlu mesajında;

 

“Sevgi varsa engel yoktur

Engelli olmak kişinin tercihi değildir, bu sebeple bizlerin de birer engelli adayı olduğunu hatırlayarak, engelli vatandaşlarımıza karşı her zaman düşünceli ve duyarlı olmalıyız.

 

Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini karşılamak ve onların günlük yaşam içinde rahatlıkla yerlerini alabilecek şartları oluşturmak bizlere düşen en büyük görevdir.

 

Hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz tüm projelerimizde engelli kardeşlerimizi gözeterek hareket etmeye özen gösteriyoruz. Yaptığımız çalışmalarla engelli kardeşlerimizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz.

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Engelliler Günü'nün, engelli vatandaşlarımıza karşı olan hassasiyetin artmasına katkı sağlayacağını ümit ediyor, tüm engelli vatandaşlarımıza ve onların her an yanında olan kıymetli ailelerine sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum” dedi.

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