Ataoğlu: Sivil Savunma, milli savunmamızın ayrılmaz bir parçasıdır

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Sivil Savunma, yalnızca savaş zamanında değil, barışta, yaşanan doğal afetlerde, halkın

can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla yürütülen koruyucu, kurtarıcı ve vatandaşların

moral olarak desteklenmesi faaliyetlerinin bütününü kapsayan bir kuruluştur.

Günümüzde evrensel bir boyut kazanan sivil savunma hizmetlerine verilen önem,

toplumlar için çağdaşlık seviyesinin bir göstergesi durumundadır. Çağdaş bir anlayışla

gerçekleştirilecek sivil savunma hizmetleri, felaketler karşısında vatandaşlarımızın en büyük

güvencesidir.

Yakın zamanda Anavatan Türkiye ve çevre ülkeleri de etkileyen deprem afetinde, Sivil

Savunma’nın insanlık için ne kadar önemli bir unsur olduğu bir kez daha anlaşılmıştır.

Bu nedenle, milli savunmamızın ayrılmaz bir parçası olan sivil savunmanın başarıyla

yürütülmesi, tüm kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarımızın gösterecekleri

duyarlılık ve özverili çalışmalarla sağlanacaktır.

Sivil savunma devletimizin, bireylerden başlayarak toplumun tüm kesimlerinin duyarlılığı,

yardım ve katkılarının yanı sıra kurumlar arası eşgüdümle yürütülmesi gereken hizmetlerdir.

Ülkemizdeki başta Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve kuruluşlara desteğimizin tam

olduğunu açıklamakla beraber, tüm vatandaşlarımızın, kurum ve kuruluşların da gerekli

duyarlılığı ve desteği göstereceğine inancım tamdır.

Sivil Savunma Günü nedeniyle ülkemizin her türlü felaketten uzak, barış ve istikrar içinde

mutlu ve huzurlu günler geçirmesini temenni ediyorum.

Sivil Savunma Teşkilatı’nın gönüllü neferleri olan değerli çalışanlarımızın Sivil Savunma

Günü’nü yürekten kutluyor ve kendilerine Sivil Savunma faaliyetlerinde başarılar diliyorum.”