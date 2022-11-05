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Ataoğlu; Sizi Eşsiz Doğal ve Tarihi Güzelliklerini Yaşamaya KKTC’ye Davet Ediyorum

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Ataoğlu, TÜRKSOY’un düzenlediği, Korkut Ata Film Festivali gala gecesinde konuştu;
Ataoğlu; Sizi Eşsiz Doğal ve Tarihi Güzelliklerini Yaşamaya KKTC’ye Davet Ediyorum

Türksoy, Daimi Konseyi, 39’uncu dönem toplantısına katılmak üzere Bursa’ya giden Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, dün akşam Bursa Merinos AKKM Osmangazi Salonu'nda gerçekleştirilen, “Korkut Ata” Türk Dünyası Film Festivali Gala yemeğine katıldı.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türksoy üye ülke Kültür Bakanları, Türkiye Cumhuriyeti Kültür, Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile sinema dünyasının önemli isimlerinin katılımı ile gerçekleştirilen gala gecesinde bir konuşma yaptı.

Ataoğlu konuşmasında, Türksoy üyesi olmaktan ve Türk dünyasının bir parçası olmaktan duyduğu onuru ve memnuniyeti dile getirdi.

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KKTC’nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin eşsiz olduğunun altını çizen Ataoğlu, “KKTC’nin eşsiz tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini anlatmak yetersiz kalır. Bu güzellikleri yaşamak gerekir. Sizleri bu eşsiz güzellikleri yaşamak için, KKTC’ye davet ediyorum” dedi.

Ataoğlu, Türksoy’un Türk dünyasının birlik ve beraberliği için çok önemli olduğuna dikkati çekerek, bu birlik ve beraberliğin daha da güçlenerek devam etmesi kararlılığını belirtti.

Ataoğlu konuşmasının ardından, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a misafirperverliğinden dolayı hediye takdiminde de bulundu.

Gecede ayrıca, ülkelere özgü müzik dinletisinin yanısıra, anı fotoğrafları da çekildi.

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