  • BIST 2.464,26
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.3909
  • Euro 17.5536
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAGergin Boyun Sendromuna Dikkat !

Ataoğlu; “sizilerin başarısı bizlerin en büyük motive kaynağıdır”

» »
Ataoğlu, Türkiye Ortaokullarası Biziklet Yarışlarında, takım olarak Türkiye Birincilik Kupası’nı kazanan Çanakkale Ortaokulu öğrencilerini kabulünde vurguladı:
Ataoğlu; “sizilerin başarısı bizlerin en büyük motive kaynağıdır”

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye’de, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Ortaokullararası Bisiklet Yarışları’nda üstün başarı sağlayarak yıldız erkekler katagorisinde takımsal klanmanda Türkiye şampiyonluğu kupasını elde eden Çanakkale Ortaokulu öğrencileri Mustafa Çavuş, Asım Öngün, Ömer Yalçın ile okul müdürü Emin Özkalp ve eğitici spor öğretmenleri Arseven Sermet ve Osman Yilsev’den oluşan heyeti kabul etti.

Ataoğlu, “Sizlerle gurur duyuyoruz”

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çanakkale Ortaokulu heyetini kabulünde yaptığı konuşmasında, öğrencilerin üstün başarılarından dolayı gurur duyduğunu, her birini ayrı ayrı tebrik ettiğini belirtti.

Ataoğlu, Türkiye’nin 40 ilinden toplamda 500 Türkiye’nin 40 ilinden toplamda 500 sporcunun katıldığı Ortaokullararası Bisikler Yarışı’nda üstün başarı göstermenin önemine vurgu yaparak, “Bu başarı bizleri gururlandırıyor. Gururlandırdığı kadar da gerek spor, gerek kültür, sanat gerekse de bilim alanlarında birçok başarılı gencimizi görmek, onların bu başarılarını devam ettirmelerine olanak sağlayacak imkanları yaratmanın gayret ve arzusu içerisinde olmamıza motive sağlıyor” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ataoğlu; “sizilerin başarısı bizlerin en büyük motive kaynağıdır”27 Mayıs 2022 Cuma 12:40
  • EMO, yaz aylarında elektrik kesintileri yaşanabileceği uyarısında bulundu27 Mayıs 2022 Cuma 12:30
  • araç sigortalarına zam....27 Mayıs 2022 Cuma 12:08
  • Kültür Dairesi, Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri adlı halka açık sohbet buluşmalarına başlıyor27 Mayıs 2022 Cuma 11:59
  • Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, üniversiteler arası Ambulans Rallisi etkinliğine katıldı27 Mayıs 2022 Cuma 11:50
  • Haziran başı ekmeğe zam gelecek27 Mayıs 2022 Cuma 11:21
  • Bay-Sen Başkanı Kanat: Kimsenin dayanacak gücü kalmadı27 Mayıs 2022 Cuma 11:18
  • Basın-Sen: Emekçilerimiz ve kurumlarımız sahipsiz değildir27 Mayıs 2022 Cuma 11:13
  • Meteoroloji Dairesi'nden Toz Uyarısı!27 Mayıs 2022 Cuma 11:07
  • Töre: Ben faşist değilim27 Mayıs 2022 Cuma 10:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti