  • BIST 1.509
  • Altın 404,675
  • Dolar 7,2526
  • Euro 8,7353
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA5494 test 38 pozitif vaka

Ataoğlu, son günlerde doğadan sökülen orkidelerle ilgili açıklamada bulundu

» »
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, geçtiğimiz günlerde Alevkayası bölgesinden sökülen orkidelerle ilgili açıklama yaparak, orkidelerin koruma altında olduğunu belirtti.
Ataoğlu, son günlerde doğadan sökülen orkidelerle ilgili açıklamada bulundu

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, geçtiğimiz günlerde Alevkayası bölgesinden sökülen orkidelerle ilgili açıklama yaparak, orkidelerin koruma altında olduğunu belirtti.

 

Ataoğlu, doğadan köklerinden sökülmüş olduğu belirlenen 6 adet orkide için üzüntüsünü dile getirirken Çevre Koruma Dairesi olarak farkındalık yaratmak ve ülkedeki bitkilerin neslinin tükenmemesi amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında, bitkiler içinde ayrı bir değeri olan orkidelerin neslinin tükenmemesi ve korunması adına tüm halkın hassasiyet göstermesi gerektiğini dile getirdi.

 

Orkidelerin bir çoğunun Kıbrıs’a özgü endemik bir tür olduğunu söyleyen Ataoğlu, 33 farklı türü bulunan orkidelerin nesli tükenme tehlikesi yaşadığını ifade etti.

 

Koruma altında olan orkidelerin hem ülkemizin doğası hem de doğa turizmi, açısında önemli değerler olduğunu ve mutlak suretle korunması gerektiğini belirten Ataoğlu, orkidelerinin yaşam yerinin doğa olduğunu söyledi.

 

“KOPARILMASI VE SATILMASI YASAKTIR”

 

Ataoğlu, medoş laleleri ve nergisler gibi orkidelerin de ülkemizin doğal değerleri olduğunu, Çevre Yasası ve “Flora, Fauna Türleri ve Yaban Kuşlarının Korunması Tüzüğü”ne göre koruma altında olduğunu belirterek, kasten koparılması, toplanması, yok edilmesi, sahip olunması ve satılmasının yasak olduğunu vurguladı.

 

Bakan Ataoğlu, yasaya aykırı hareket edenlere asgari ücretin 4’te biri ile 2 katına kadar para cezası uygulandığını, ihlaller için ise Çevre Koruma Dairesi’ne ihbar edilmesi gerektiğini söyleyerek halkın daha duyarlı olmasını istedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yasadışı Alıkonulan ve Kafeste Beslenen Yırtıcı Kuş Kurtarıldı!06 Şubat 2021 Cumartesi 09:37
  • Kıbrıs Biyolojik Çeşitlilik Araştırmaları Derneği Kuruldu05 Şubat 2021 Cuma 15:26
  • Kızıl Şahinlerin Üretilmesi ile İlgili Tüm Hazırlıklar Tamam02 Şubat 2021 Salı 16:51
  • Yeşil Barış Hareketi:"Sulak alanlar, su ve yaşam ayrı düşünülemez"01 Şubat 2021 Pazartesi 14:44
  • Mehmetçik Göleti’nde Yanık Lastik Atıkları Tespit Edildi28 Ocak 2021 Perşembe 13:22
  • Alevkayası ve Onur Camping sahilinde temizlik kampanyası gerçekleştirildi...19 Ocak 2021 Salı 14:27
  • Geleceğe nefes oldular19 Ocak 2021 Salı 09:15
  • Kıbrıs Herptil Araştırma Ve Gözlem Topluluğu Kuruldu14 Ocak 2021 Perşembe 13:48
  • İklim krizi: 2020, Avrupa kıtası için en sıcak yıl olarak tarihe geçti10 Ocak 2021 Pazar 19:28
  • Yeşil Barış Hareketi:Harekete geçmekte geç kalıyoruz !10 Ocak 2021 Pazar 14:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti