Ataoğlu: Spor hayatın bir parçasıdır

Demokrat Parti Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Miracle Değirmenlik Spor Kulübü’nün düzenlemiş olduğu dayanışma gecesine katıldı.

Düzenlenen dayanışma gecesinde konuşma yapan Ataoğlu, kulüplerin büyük zorluklar çektiğini anımsatarak, dünyada olduğu gibi ülkede de yaşanan koronavirüs krizinin özellikle kulüpleri çok etkilediğini, birlik beraberlik ve dayanışma ruhuyla bu zorlukların daha kolay aşılabileceğini açıkladı.

Gençlerin spora teşvik edilmesinin öneminin altını çizen Ataoğlu, spora ve sporcularımıza herkesçe katkı koyulması gerektiğini, sporun hayatın bir parçası olduğunu, her yaşta yapılan spora ne şekilde olursa olsun destek verdiğini vurguladı.

Demokrat Parti Basın