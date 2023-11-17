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Ataoğlu, Tanya Kilitkayalı’yı Kabul Etti

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Ataoğlu, MasterChef Türkiye 2020 sezonunda büyük başarı kazanmış, 2023 yılında da All Star kadrosunda yer alarak başarılı bir performans sergileyen Tanya Kilitkayalı’yı kabul etti.
Ataoğlu, Tanya Kilitkayalı’yı Kabul Etti

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, MasterChef Türkiye 2020 sezonunda büyük başarı kazanmış, 2023 yılında da All Star kadrosunda yer alarak başarılı bir performans sergileyen Tanya Kilitkayalı’yı kabul etti.

Ataoğlu, kabulünde yaptığı konuşmasında hem başarılarından dolayı hem de özellikle ülke tanıtımına yaptığı önemli katkılarından dolayı Kilitkayalı’ya teşekkür etti.

“Ülkemiz gastronomi alanında zengin bir hazineye sahiptir” diyen Ataoğlu, gastronomi alanında Kıbrıs Türk kültürünü en iyi şekilde temsil etme başarısını göstermiş olmasından dolayı, Tanya Kilitkayalı’ya ülke turizmi adına teşekkür etti.

GASTRONOMİ İÇİN ORTAK PROJE

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Masterchef yarışmasının önemli isimlerinden ve ülkemiz yemek kültürünü en iyi şekilde temsil etmesinden dolayı kabul ettiği Tanya Kilitkayalı ile yaptığı görüşmesinde, Kıbrıs Türk yemek kültürünün tanıtımında ortak proje üretilebileceği konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.

DESTEKLERİNİZ BENİM İÇİN MOTİVE KAYNAĞI OLDU

MasterChef All Star yarışmasında, Kıbrıs şivesi ile ilgili olarak çıkan eleştirilere karşı, Ataoğlu’nun kendisine destek veren açıklamalarının, kendisi için çok değerli olduğunu belirten Kilitkayalı, “Benim için büyük bir motive kaynağı oldu” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Kilitkayalı Ataoğlu’na ilk kitabını hediye etti.

Ataoğlu da başarılarından dolayı, Tanya Kilitkayalı’ya hediye takdiminde bulundu.

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