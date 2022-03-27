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Ataoğlu: Tiyatro. Barışın, Dostluğun ve Anlayışın Sanatla Buluştuğu Yerdir

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Ataoğlu: Tiyatro. Barışın, Dostluğun ve Anlayışın Sanatla Buluştuğu Yerdir
Ataoğlu: Tiyatro. Barışın, Dostluğun ve Anlayışın Sanatla Buluştuğu Yerdir

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Ataoğlu mesajında, yeni tiyatro binasının kısa süre içerisinde tamamlanması için kararlılık ortaya koyacaklarını, yasal düzenlemeler ile de tiyatronun daha üretken hale gelmesine katkı sağlayacaklarını belirtti.

Ataoğlu’nun mesajınsa şu ifadelere yer verdi:  

“Uluslararası Tiyatro Enstitüsü’nün (ITI) 1961 yılında aldığı bir kararla 27 Mart gününü Dünya Tiyatro Günü olarak kabul edilir.

İnsanlar arasındaki barış ve dostluğun sağlanması adına, karşılıklı anlayışı geliştirmek, üretmek ve sanatsal yaratıcılığın gelimesine katkı koymak amacıyla, her yıl 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü olarak kutlanmakta, her yılın 27 Mart’ında bunun hatırlatılması adına kutlanmaktadır.

Barışın, dostluğun, birlik ve beraberliğin sanatla buluşması ve insan yaşamının kısa bir kesitinin anlatıldığı tiyatro, Kıbrıs Türk Kültürü içerisinde de çok önemi bir yeri vardır. Meddahlık, ortaoyunu ve kukla oyunları (Karagöz Hacivat), uzun yıllar, Kıbrıs Türkü’nün en önemli eğlence aracı olmuştur.

Bu kültür günümüzde unutulmaya yüz tutumuş olsa da tiyatro, bu kültürü ayakta tutan en önemli sanat dallarımızdandır.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, her yıl sergilediği birden fazla oyunla, bu kültürü ayakta tuan önemli kurumlarımızdandır.

1999 yılından bu yana, sahnesiz kalan tiyatromuz, buna rağmen, çalışmalarına büyük bir özveri ile devam etmekte, bu vesileyle değerli katkılarını ortaya koyan tüm sanatçılarımıza, toplumun kültürel ve sanatsal değerleri adına teşekkür etmek istiyorum.

27 Şubat 1999 yılında yanan tiyatro salonunun II. etap projesi için bütçede gerekli kaynağın ayrıldığını, en kısa süre içerisinde ihaleye çıkılarak, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’na yeni bir tiyatro salonu kazandırmak kararlılığında olduğumuzun altını çizmek istiyorum.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları yasasındaki eksikliklerin de günümüz koşullarına göre revize edilmesi adına da çalışmaların başlatılarak, tiyatromuzun gelişimine katkı koyma kararlılığındayız.

İnanıyorum ki, bir anlatım sanatı olarak da tanımlanan tiyatro, ortaya koyacağımız ulusal ve uluslararası tiyatro festivalleri ile de Kıbrıs Türkü’nün yaşamını nesiller boyunca anlatacak, anlatımına nefes olacak sanatçılarımız da bu ülkede yetişmeye devam edecektir.

Bu inanç ve bu kararlılıkla, 27 Mart Dünya Tiyatro Gününü kutlarım. ”

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