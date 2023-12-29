Ataoğlu: Tüm kültürel zenginliklere sahip çıkmaya devam edeceğiz

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Salamis Antik Kenti ve Girne Kalesi başta olmak üzere tüm kültürel zenginliklere sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydederek, “Çünkü biz bu ülkeyi seviyoruz” dedi.

Ataoğlu, Salamis Antik Kenti’nde restorasyon ve acil koruma gerektiren bölümlerde ivedi çalışmalar başlatılacağını açıkladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Ataoğlu KKTC’nde bulunan, TC Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Müze Araştırmacısı, koordinatör ve MUES (Müze Ulusal Envanter Sistemi) Yöneticisi Hakan Melih Aygün ve TC Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yüksek Mimar Zafer Tunç Kayıkçı’dan oluşan heyeti, Salamis Antik Kenti’nde yaptığı inceleme sırasında ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Heyet, TC ve KKTC arasında kültür ve turizm alanlarında iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan TC-KKTC Kültür ve Turizm ortak çalışma toplantısında talep edilen konuların fizibilite çalışmalarını yapmak için ülkede bulunuyor.

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ) Koordinatörü Ömer Cihan ve KEİ Uzman personelleri ile Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Tankut Rıfkı ve Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Gazimağusa Şubesi teknik personelinin de hazır bulunduğu inceleme ziyaretinde, Salamis Antik Kenti’nde yapılması planlanan restorasyon, bakım ve tadilat işleri ile oluşturulacak müze çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

-Ataoğlu

Fikri Ataoğlu, burada yaptığı açıklamasında, ülkenin kültür varlıklarına, eski eserlerine, gelecek nesiller adına sahip çıkmaya devam ettiklerini belirtti.

Fikri Ataoğlu, bir süre önce restorasyon ve tadilat işleri tamamlanan Girne Antik Limanı’nı her turizm bakanının gündemine aldığı ancak kimsenin cesaret edemediği restorasyon, tadilat ve tamirat işlerini, tüm olumsuzluklara ve eleştirilere rağmen kararlılıkla kendilerinin tamamladığının altını çizdi.

Ataoğlu, halka Girne Antik Limanı’nı ziyaret etme çağrısı da yaptığı açıklamada şunlar kaydetti:

“Ülkenin tarihi geçmişine de bizlere de gelecek nesillerimize de yakışan bir Girne Antik Liman’ı kazandırdık. Şimdi aynı hassasiyet, aynı sorumluluk bilinci ve aynı kararlılıkla, Salamis Antik Kenti ve Girne Kalesi başta olmak üzere tüm kültürel zenginliklerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Çünkü biz bu ülkeyi seviyoruz.”

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, ekip, Salamis Antik Kenti’nde Gazimağusa Bölge Şube Amirliğinin yürüttüğü çalışmaları da yerinde inceleyerek, yapılması gereken diğer çalışmalarla ilgili tespit yaptı.

-Çalışmalar KEİ tarafından desteklenmiyor

Salamis Antik kentinde ziyaretçiye yönelik eksikliklerin giderilmesi yönündeki çalışmalar KEİ (TC Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi) tarafından destekleniyor.

Özellikle restorasyon ve acil koruma gerektiren alanlar tespit edilip, mozaikler üzerine basılmadan ziyaretçinin yürüyebileceği yürüyüş platformlar tasarlanacak.

Salamis Antik Kentinde alan yönetimi planlaması yapılıp, gişe onarımı sonrası, Salamis’e ait eserlerin sergileneceği bir müze binası da tasarlanacak.

-Kazı çalışmalarının yeniden başlatılacak

En çok ziyaretçi sayısına sahip Salamis Antik kenti TC Kültür Bakanlığı ile istişare edilip, Ankara Üniversitesinin geçmiş yıllarda başlattığı ve tamamlayamadığı kazı çalışmalarının yeniden başlatılması sağlanacak. Tüm bu çalışmalar TC Kültür Bakanlığı ve Bakanlığı personelleri ile işbirliği ve ekip çalışması halinde yürütülecek.

-Girne Kalesi restorasyon çalışmaları olacak

Girne Kalesi’nde yerinde yapılan incelemeler neticesinde müze içindeki sergilemelerin orta ve uzun vadede etap etap daha modern bir sergileme anlayışı ile tasarımları yapılıp, uygulanması hedeflendi.

Girne Kalesi’nin özellikle acilen restorasyon isteyen kısımlarında yapılan ilk teknik incelemeler neticesinde, TC Kültür Bakanlığı’nın desteği ile ivedilikle restorasyon çalışmalarına başlanacağı ve akabinde özellikle oldukça yıpranan müze içi sergilemelerinin, yeni modern anlayışla yeniden düzenleneceği ve ziyaretçinin keyif alabileceği daha interaktif bir sergileme tasarlanacağı ve tüm bu çalışmaların Eski Eserler ve Müzeler Dairesi personelleri ile birlikte yürütüleceği belirtildi. Sergilemeler sırasında Eski Eserler ve Müzeler Dairesi depolarında bulunan buluntuların ziyaretçi ile buluşması sağlanacak.