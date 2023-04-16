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Ataoğlu: Turizm sektörü, ülkemiz ekonomisi için önemli bir kaynak olmaya devam edecek

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Ataoğlu: Turizm sektörü, ülkemiz ekonomisi için önemli bir kaynak olmaya devam edecek
Ataoğlu: Turizm sektörü, ülkemiz ekonomisi için önemli bir kaynak olmaya devam edecek

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ‘Turizm Haftası’ nedeniyle mesaj yayımladı.

 

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

 

“Turizm sektörü, ülkemiz ekonomisi için önemli bir kaynak olmaya devam edecek”

 

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak turizm sektörü bizim için büyük önem taşıyor. Turizm sektörü, ülkemizin ekonomisi için hayati bir yere sahiptir. Ülkemizde turizm faaliyetleri, yılın büyük bir kısmında devam etmektedir. Bu nedenle, turizm sektörümüzün sürdürülebilirliğini sağlamak ve turizm hizmetlerimizi geliştirmek için büyük çaba sarf ediyoruz.

 

Turizm sektörü, ülkemizin tarihi, kültürel, doğal ve turistik zenginliklerini dünyaya tanıtmakta ve bu sayede ülkemize ekonomik katkı sağlamaktadır. Bu nedenle, turizm sektöründe çalışan herkesin, turizm faaliyetlerimizi sürdürülebilir kılmak ve turistlerin ülkemize gelmelerini sağlamak için büyük bir sorumluluk taşıdığını biliyoruz.

 

Turizm haftası vesilesiyle, turizm sektörümüzde çalışan tüm çalışanlara teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ülkemize gelen turistlere sunduğunuz hizmetler ve ülkemizi dünyaya tanıtma çabalarınız için size minnettarım. Sizler sayesinde, ülkemizde turizm sektörü her geçen gün gelişmekte ve büyümektedir.

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Sektör paydaşlarımız ile bir bütün olarak karşı durduğumuz zor günlerin ardından yeniden iyi bir sıçrayış yakalamayı başardık. Turizm değer zincirinin her bileşeninde kaliteyi yükseltmeyi sürdüreceğiz.

 

El birliğiyle, gerek hükümetimizin gerekse sektör temsilcilerimizin uyum içerisinde yürüttüğü çalışmaların neticesinde, bu yıl ülkeye gelecek turist sayısının 2 milyonun üzerinde olmasını hedefliyoruz.

 

Turizm sektörü, ülkemiz ekonomisi için önemli bir kaynak olmaya devam edecektir. Bu nedenle, turizm sektöründe çalışan herkesin ülke ekonomisine ve turizm sektörüne katkı sağlamaya devam etmesini umuyorum.

 

Bu duygularla tüm turizm çalışanlarına, turizm sektörümüzün sürdürülebilirliği için gösterdikleri çaba ve katkılarından dolayı tekrardan teşekkür ediyorum.”

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