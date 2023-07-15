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Ataoğlu: “Turizme ve esnafa katkısı olacak”

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Gazimağusa’nın önemli tarihi eserlerinden “Çifte Mazgallar” olarak da bilinen Martinengo Tabyası, Ermeni Kilisesi ve Carmelite Kilisesi ziyarete açıldı.
Ataoğlu: “Turizme ve esnafa katkısı olacak”

Verilen bilgiye göre, 3 tarihi eser Gazimağusa Belediyesi’nin yapacağı personel görevlendirmesiyle haftanın 7 günü ziyarete açık olacak. 17 Temmuz Pazartesi’nden itibaren haftanın 7 günü 09.00’dan 17.00’ye kadar ziyaret edilebilecek tarihi yapılara girişlerde herhangi bir ücret ödenmeyecek.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile Gazimağusa Belediyesi arasında imzalanan protokol uyarınca surlariçi bölgesinde ziyarete açılan tarihi yapılarla ilgili etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte Oğuz Çetin ve Eda Aslantürk müzik dinletisi sunarken Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı  Süleyman Uluçay konuşma yaptı.

Ataoğlu: “Turizme ve esnafa katkısı olacak”

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, AB destekli çalışmaların 4 yılın sonunda neticelendiğini, belediye ile iş birliği içinde bu tarihi yerlerin açılmasına katkı sağladıkları için mutluluk duyduklarını ifade etti.

Ataoğlu Gazimağusa'nın birçok yerinin açık hava müzesi gibi olduğunu ifade ederek, “Bizim görevimiz de bunları ülkemize gelen turistlere tanıtmak ve gösterebilmektir. Bu nedenle Gazimağusa Belediyesi ile birlikte tüm ören yerlerimizi 8 saat açık tutup gelen turistlere göstermek istiyoruz. Bu iş birliğimiz burada ve diğer ören yerlerinde de devam edecektir" dedi.

Bakan Ataoğlu, belediye ile iş birliği içinde çevre temizliği konusunda da önemli çalışmalar yaptıklarını söyleyerek amaçlarının Mağusa’yı hak ettiği noktaya taşımak olduğunu vurguladı.

Tarihi yerlerin ziyarete açılmasının hem turizme hem de esnafa katkı sağlayacağına inanç belirten Ataoğlu, belediye ile iş birlikleri sayesinde yakın zamanda tünelin açılacağını, liman kapısının da eski çehresine kavuşacağını kaydetti.

Uluçay: “Hepimizin çocukluğunun kenti Mağusa’nın daha güzel olması için çaba göstermeye devam edeceğiz”

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay,  tarihi mekanların açılmasında herkesin emeğinin bulunduğunu söyleyerek, “Mağusa bunu hak ediyor” dedi.

"Güzel"  açılışı yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Uluçay, “Gazimağusa Belediyesi, sıkıntı ve zorluklara rağmen hepimizin çocukluğunun kenti Mağusa’nın daha güzel olması için çaba göstermeye devam edecek” dedi.

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