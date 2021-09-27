  • BIST 1.395,180
  • Altın 498,53
  • Dolar 8,8380
  • Euro 10,3250
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

Ataoğlu: Turizmin önemi bir kez daha anlaşıldı

» »
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısı ile mesaj yayınladı.
Ataoğlu: Turizmin önemi bir kez daha anlaşıldı

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısı ile mesaj yayınladı.

Bakan Ataoğlu’nun mesajı şöyle:

“Pandemi sürecinde tüm dünyada en çok etkilenen sektör turizm sektörü maalesef bu özel günü buruk kutluyor.

Bu yıl buruk da olsak umutluyuz. Dünyamız normale dönme süreci içerisinde büyük yol kat etti. Ülkemiz, yoğun çalışmalarımız sonrası, turizm kapılarını kademe kademe açmaya başlamıştır.

Yaz sezonu içerisinde yapmış olduğumuz, ‘yaz sezonu turizmi’ ve geçtiğimiz günlerde sevinerek halkımıza ve turizm paydaşlarımıza ilettiğimiz ‘kış turizmini’ devreye alarak durma noktasında olan turizm sektörünü hareketlendirmeye başlamıştır.

Uluslararası kültürel ve toplumsal iletişimi sağlayıcı ve bütünleştirici rolü olan turizmin, ekonomik boyutu da hiç yabana atılmayacak kadar kıymetlidir.

Eski günlerde ki gibi olmasa da ülkemize ekonomik anlamda bir rahatlatma sağlamak için yaptığımız, kavgasını verdiğimiz bu atılımlar sayesinde ülkemizin oteli, rehberi, acentası, taşımacısı, restoranı, esnafı, eğitmeni, rahat bir nefes almaya başlamıştır.

Bu yaşadığımız pandemi ile artık dünya turizminde yeni bir döneme girilmiştir. Bu yeni dönemde iş birliği, veri ve deneyim paylaşımı ve kriz yönetimi artık daha çok önemli olmaya başlamıştır.

Turizmde sürdürülebilirliğin sağlanması için, güç birliklerine gidilerek, sorunların birlikte çözülmesi gerekmektedir. Bu bağlamda Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak, turizmin daha da gelişmesini sağlamak, değerlerini daha da öne çıkarmak amacıyla, turizmi destekleyen çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Turizm paydaşlarımızla birlikte sıklıkla toplanıp değerlendirmelerde bulunuyoruz. Ülkemizde turizmin sürdürülebilir ve sorumlu gelişimini önemsiyoruz.

“BİRBİRİMİZE DAHA ÇOK KENETLENMELİ, BİRLİK OLMALIYIZ”

Ülkemiz her bir köşesine yayılan eşsiz değerleriyle, medeniyet birikimi, tarihi zenginliği, çeşitli inanç ve kültürlerin kesişme noktası olması yönüyle, Akdeniz’de yüzen açık hava müzesi konumundadır.

Her zaman vurguladığım gibi, turizmsiz bir KKTC düşünülemez. Bugün bunu her bir vatandaşımız ve ülke yönetimine yön verenler eminim artık daha net görmektedir. Cennetten bir ada olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hep beraber sahip çıkmalıyız. Birbirimize daha çok kenetlenerek, kültürümüzü tanıtarak, turizme dört elle sarılarak, ülkemizi kalkındırmalıyız.

Tüm dünyayı derinden etkileyen koronavirüs salgınının yaralarını sardığımız bu dönemde, ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel olarak turizmi tüm çevrelerde destekleyenlere, turizm sektörünün tüm paydaşlarına ve cefakar çalışanlarına teşekkür ediyor, Dünya Turizm Günü’nün daha güzel, daha sağlıklı günlerimizin başlangıcı olmasını diliyorum.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dr. Uçaner: Yoğun bakımda 3’ü entübe olan 6 hastanın en genci 15, en yaşlısı ise 83 yaşında27 Eylül 2021 Pazartesi 11:04
  • Avrupa'da bir ilk: İzlanda parlamentosunda kadın milletvekillerinin sayısı erkekleri geçti27 Eylül 2021 Pazartesi 11:03
  • MMO'dan 17 soru: Ya cevaplayınız ya da imzanızı geri çekiniz27 Eylül 2021 Pazartesi 10:18
  • Rahvancıoğlu: Rejim partileri, hükümette de muhalefette de ayni sisteme hizmet ediyor27 Eylül 2021 Pazartesi 10:04
  • KKTC Dışişleri'nden II. Hrisostomos'a yanıt: Irkçı ve küstahça!27 Eylül 2021 Pazartesi 10:01
  • Yenidoğan Canlandırma Kursu düzenleniyor27 Eylül 2021 Pazartesi 09:57
  • Asya Bebek Kıbrıs’a geliyor!27 Eylül 2021 Pazartesi 09:39
  • Üçlü görüşme bu akşam gerçekleşiyor27 Eylül 2021 Pazartesi 09:08
  • Cumhurbaşkanı Tatar, New York gezisinin 10. gününde Kıbrıslı Türklerle buluştu27 Eylül 2021 Pazartesi 08:50
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar27 Eylül 2021 Pazartesi 08:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti