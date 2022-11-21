  • BIST 4.507,24
  • Altın 1043.533
  • Dolar 18.6207
  • Euro 19.0837
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKASeçim yasakları başladı

Ataoğlu: Türk milletinin başı sağolsun

» »
Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Gaziantep’te yaşanan havan saldırısında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa dileyerek, terörü lanetlediğini bildirdi.
Ataoğlu: Türk milletinin başı sağolsun

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Gaziantep’te yaşanan havan saldırısında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa dileyerek, terörü lanetlediğini bildirdi.
 

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;
 

“Gaziantep'in Karkamış ilçesinde hain terör örgütü tarafından sivillere yönelik gerçekleştirilen alçak saldırıyı lanetliyorum!

 

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.

fikri-ataoglu-gaziantep-saldiri-2.jpg

Bu hain saldırının hesabı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin büyük gücüyle sorulacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Anavatan Türkiye’nin yanındayız. Köklü geçmişi olan güçlü Türkiye’yi bu alçak saldıralarla yıldıramayacaksınız.

 

Teröre, terörün her türlüsüne, terörü destekleyen herkese lanet olsun!

 

Türk milletinin başı sağolsun.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu nisap yetersizliği nedeniyle toplanamadı21 Kasım 2022 Pazartesi 13:24
  • Ani ve gayri tabi ölüm!21 Kasım 2022 Pazartesi 13:18
  • YDÜ Hastanesi Yeniboğaziçi, görkemli bir törenle hizmete açıldı21 Kasım 2022 Pazartesi 13:02
  • Özersay: Gayrimeşru hükümet fon ve KDV indirim sözü vereli bir ay oldu21 Kasım 2022 Pazartesi 12:01
  • Kola ve şaraba Zam!21 Kasım 2022 Pazartesi 11:11
  • BTHK ile TBD arasındaki protokol imzalandı... Arıklı: "Ciddi katkı olacak"21 Kasım 2022 Pazartesi 11:07
  • Araç yayaya çarptı! Bir ağır yaralı...21 Kasım 2022 Pazartesi 11:07
  • Sağlıkta örgütlü 2 sendika eylemde21 Kasım 2022 Pazartesi 11:04
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor21 Kasım 2022 Pazartesi 10:19
  • Tatlısu’da Dikkatsiz Sürücü Yayaya Çarptı:1 Ağır Yaralı21 Kasım 2022 Pazartesi 10:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti