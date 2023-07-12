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Ataoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi.

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Ataoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi.
Ataoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi.

Ataoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ankara'da yaptığı resmi temaslar çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştü.

Görüşmede Ataoğlu'na KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç, DPÖ Müsteşarı Durali Güçlüsoy eşlik etti.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen görüşmede Kuzey Kıbrıs’ın ekonomik anlamda kalkınması turizm ve çevre alanında yapılabilecek işbirliği seçenekleri görüşüldü.

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından hediye takdimi yapıldı.

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