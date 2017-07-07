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Ataoğlu: “Türkiye’de il il gezerek KKTC’yi tanıtacağız”

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Ataoğlu: “Türkiye’de il il gezerek KKTC’yi tanıtacağız”
Gaziantep’te Zeugma Mozaik Müzesi Bizans Salonu ve Gaziantep Arkeoloji Müzesi açılışı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da katılımıyla gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın, Gaziantep’te düzenlediği “KKTC Tanıtım Günleri”ne katılmak üzere Gaziantep’e giden Ataoğlu, dün TC Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile bir araya geldi.

İki bakan arasında yapılan görüşmelerde karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

TC Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Kuzey Kıbrıs için atılacak her adımda destekler pozisyonda olmaya devam edeceklerini söyleyerek, “Bizler özellikle turizm alanlarında her atılan adımın olumlu bir şekilde sonlanması için öncü olacağız” dedi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise hedefledikleri turizm politikalarının Türkiye nezdinde en üst seviyede kabul gördüğünü dile getirerek, gördükleri misafirperverlik ve ilgiye teşekkür etti.

İki bakan daha sonra birlikte Zeugma Mozaik Müzesi Bizans Salonu ve Gaziantep Arkeoloji Müzesi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Programa katılan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'na teşekkür eden Nabi Avcı, "Gaziantep'te düzenledikleri Kıbrıs tanıtım günleri için çok teşekkür ediyorum. Evet, Kıbrıs gönlümüzde ama aynı zamanda daha çok tanınmaya, bilinmeye ihtiyaç var. Tam da Gaziantep'e gelme, görme, yaşama sonra bir de Kıbrıs’a gitmek, görme ve yaşama zamanıdır” dedi.
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, Gaziantep'te KKTC’yi tanıtmak için bir dizi etkinlik yapacaklarını bildirdi.

Fikri Ataoğlu, bakanlığın projesi kapsamında Türkiye’de büyük illerden başlayarak başta KKTC turizm çeşitlerini, emlak ve yüksek öğrenim olanakları yanında mutfağı ve kültürünü tanıtmak amacıyla uzun zamandır tanıtım kampanyaları sürdürdüklerini ifade etti.

Ataoğlu, ayni mücadeleleri veren Kıbrıs Türk halkı ile Gaziantep halkı arasında benzer bağlar bulunduğunu belirterek, Gaziantep halkı ile ve KKTC halkının kardeşliğini ileri götürme aşamasında olduğunu söyledi.

KKTC’nin turizm açısından bir cennet olduğunu ifade eden Ataoğlu, son yılarda büyük turizm yatırımlarının gerçekleştirildiğini, turist sayısının arttığını ve son 42 yılın en iyi sonuçlarının alındığını vurguladı.

Gazianteplileri KKTC’deki tatil yerlerinde ve etkinliklerde görmekten mutluluk duyacaklarını ifade eden Ataoğlu, Türkiye’de il il gezerek KKTC’yi tanıtacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Avcı, Ataoğlu ve protokol üyeleri müzelerin açılışını gerçekleştirerek, mozaikleri ve sergilenen eserleri inceledi.

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