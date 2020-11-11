Ataoğlu: UBP-DP-YDP çok zor

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, toplumun erken seçim istemediğine vurgu yaparak, en son çare olarak UBP-DP-YDP azınlık hükümeti seçeneğinin denenebileceğini fakat bu hükümet modelinin de Meclis'ten güvenoyu almasının çok zor olduğunu ifade ett

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, toplumun erken seçim istemediğine vurgu yaparak, en son çare olarak UBP-DP-YDP azınlık hükümeti seçeneğinin denenebileceğini fakat bu hükümet modelinin de Meclis'ten güvenoyu almasının çok zor olduğunu ifade etti.

BRT HD’de yayınlanan 50+1 programında Levent Kutay’ın canlı yayın konuğu olan Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, toplumun erken seçim istemediğine vurgu yaparak, en son çare olarak UBP-DP-YDP azınlık hükümeti seçeneğinin denenebileceğini fakat bu hükümet modelinin de Meclis’ten güvenoyu almasının çok zor olduğunu ifade etti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nun canlı yayın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

“HÜKÜMETTE OLSAK DA OLMASAK DA”

“Keşke yemin töreni öncesinde bütçe Bakanlar Kurulu tarafından onaylanıp Meclis’e sevk edilebilseydi. Hala daha bakanların görevde olması fakat Bakanlar Kurulu’nun toplanmaması nedeniyle bütçe bir türlü meclise sevk edilemedi. Toplum tarafından beklenen hükümetin oluşması ve hızlı bir şekilde bütçesinin Meclis’e sunulmasıdır. Birçok hükümet modelleri denendi, bizim arzu ettiğimiz geniş tabanı bir hükümetin kurulmasıydı. Biz her türlü desteğe de elimizi taşın altına da koymaya hazırız. Hükümette olsak da olmasak da oluşacak olan hükümete olumlu eleştiriler yaparak, katkı koymaya çalışacağız. Bizim derdimiz insanımız ve ülkemizdir”

“GÜVENOYU ALABİLİRSE NE ALA”

“Çok samimi söyleyeyim hükümeti kurma görevini alan arkadaşımız partimize ziyareti sırasında da ifade ettim. Önümüzdeki süreçte kurulacak hükümetle ilgili fikirlerimizi sordular. Biz sadece hükümette değil muhalefette de katkı koymaya hazır olduğumuzu söyledim. Bu süre içerisinde birçok model gündeme geldi. UBP-DP-YDP hükümeti sayısal olarak 26 sayısını yakalayamaz. 26 sayısını yakalayamadığımız için ancak bir azınlık hükümeti modeli kurabilirsiniz. O sayıyla ilgili bakanlar kurulunu oluşturursunuz, başbakan onu Cumhurbaşkanı’nın onayına götürür, Cumhurbaşkanı onaylar fakat Meclis’e geldiğinde güvenoyunu alabilirse ne ala, güvenoyu alamazsa yeni bir kabine oluşana kadar cumhurbaşkanından onay alan kabine görevde olur. Yani bu durum pek sağlıklı olmaz.”

“KİMSE ERKEN SEÇİM İSTEMİYOR”

“Bizim orada da söylediğimiz geniş tabanlı bir hükümete olan ihtiyaçtır. Ekonomi ve sağlık alanındaki sorunlar nedeniyle tüm toplum ve sektörlerin beklentisi geniş tabanlı bir icraat hükümetinin oluşmasıdır. Böyle bir ortamda ve böyle bir zamanda erken seçime gitme lüksümüz olmamalı. Zaten ekonomimizde buna izin vermiyor. Kimse bir erken seçim istemiyor. Eğer bir icraat hükümeti kurulursa ve icraat yaparsa bir erken seçime gitmemize de gerek kalmaz, 2022 Mayıs sonunda bir seçim yapılır. Ya önümüzdeki Haziran ayı öncesinde bir erken seçim olacak, ya Haziran ayındaki ara seçimde bir genel seçim olacak ya da 2022 yılına kadar bekleyeceğiz.”

“DÖRTLÜ TEKRAR GÜNDEME GELEBİLİR”

“UBP’nin hükümet kuramaması ve Sayın Saner’in görevi iade etmesi halinde Sayın Cumhurbaşkanı görevi CTP Genel Başkanı’na verir, eğer o zaman farklı bir hükümet modeli oluşabilirse oluşur yani tekrardan dörtlü hükümet gündeme gelebilir ama eğer CTP Genel Başkanı da hükümet kuramazsa bu kez erken seçim kaçınılmaz olur. ‘Ben küstüm oynamam’ şeklinde davranılmamalı. Önemli olan halkın beklentisi noktasında sorumluluk bilinci içerisinde hareket etmemizdir.”

“UBP SORUNLARINI KENDİ İÇİNDE ÇÖZEBİLMELİ”

Her sabah uyandığımızda farklı bir şeyle karşılaşıyoruz. Haftalardır UBP içerisinde her gün uyandığımızda farklı bir senaryo gündeme geliyor. Umarım kendi içlerindeki sorunları vatandaşı incitmeden, dışarıya daha fazla yansıtmadan çözerler.

“ÖNCE TÜM FORMÜLLER DENENMELİ”

İlk etapta UBP-YDP-DP hükümetinin olabileceğini düşünmüyorum. Eğer her şey denendikten sonra bir azınlık hükümeti kurulması gündeme gelirse bu oluşum dışında diğer partilerden bazı arkadaşlar vicdanen kendilerini sorumlu hisseder ve toplumun çıkarı için hareket etmek isterse o zaman bu oluşuma destek verirler. Toplumun beklentisi tüm partilerin de destek vereceği bir icraat hükümetinin kurulmasıdır.

“ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIR”

“Hüseyin Özgürgün çok sevdiğim saydığım bir dostumdur. Sürekli görüşüyoruz. Elbette ki hükümet oluşumunda bana ihtiyaç olursa tabi ki gelirim yanıtını verdi.”