Ataoğlu: UBP’ye Görüşlerimizi İlettik, Geri Dönüş Bekliyoruz

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, dün Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu ile DP adına Başbakanlıkta bir görüşme yaptıklarını dile getirerek, “Biz parti olarak görüşlerimizin neler olduğunu aktardık. Üç alternatif modeli Sayın Sucuoğlu’na aktardım. Onlardan geri dönüş bekliyoruz. Resmi olarak bir geri dönüş henüz olmadı. Olması halinde yetkili kurullarımızı toplar değerlendiririz” dedi.

BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katılan Ataoğlu, Sucuoğlu ile dünkü görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir görüşme gerçekleştirdiğini de söyledi.

“CENAPOĞLU’NUN AÇIKLAMASINDAN HABERİM YOKTU”

DP Siyasi İşler Danışmanı Hakan Cenapoğlu’nun yapmış olduğu açıklama hakkında da konuşan Ataoğlu, “Bu açıklamanın neden yapıldığı yönünde sohbetimizi yaptık. Biraz duygusal hareket edilerek, yapılmış bir açıklama. Ancak partinin yetkili kurullarının ve benim haberim yoktu” ifadelerini kullandı.

“BAKANLIK SORUNU YOK”

Basında yer alan bazı iddialara da yanıt veren Ataoğlu, “DP olarak bizim bakanlık sorunumuz yoktur. Biz alternatiflerimizi parti olarak UBP’ye ilettik. Bu hükümetin oluşmasıyla ilgili birçok alternatif var” şeklinde konuştu.

Ataoğlu, hükümetin bir an önce kurulması gerektiğini ve halkın beklentisinin de bu yöne olduğunu vurguladı.

Fikri Atoağlu, bugün UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’nu telefonda aradığını ancak yanıt alamadığını da ekledi.