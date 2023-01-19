Ataoğlu: Ülke turizminin göz bebeği hayat buluyor

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Tarihi Girne Antik Limanı projesi hakkında detaylı açıklama yaptı.

Ataoğlu, ülkenin tanıtım yüzü olan tarihi Girne Limanı’nı iyileştirmek, hak ettiği görünüme kavuşturmak için bakanlık olarak ciddi çalışma içine girdiklerini belirterek, 2023 yılının bakanlık olarak yaptıkları çalışmaların meyvesini alma yılı olacağını ifade etti.

Ataoğlu, uzun yıllar limanda yaşanan görüntü kirliliği, alt yapı eksikliği, kaçak yapılaşma ve binaların restorasyonunu kapsayacak şekilde hazırlanan yeni proje ile Antik Limanın yeniden hayat bulacağını söyledi.

-30 Mayıs’ta bitmesi öngörülüyor

Ataoğlu, limanın yeniden hayat bulması için 1 Aralık 2022 tarihinde ilk kazmanın vurulduğunu, projenin yaz sezonu başlamadan 30 Mayıs 2023 tarihinde sona ermesini öngördüklerini ifade etti.

Limanın girişinde bulunan taksi durağının girişinden başlayıp kale köprüsü altına kadar limanın yenileneceğini belirten Ataoğlu, bölgedeki mal sahipleri, esnaf, yatçılar ve balıkçıların işbirliği ve ortak uzlaşı şeklinde çalışmaların sürdüğünün kaydetti.

-Tüm alt yapı yenileniyor

Altyapıya yönelik kanalizasyon, su, telefon ve elektrik şebeklerinin tamamıyla yenileneceğini söyleyen Ataoğlu, öncelikli olarak kaçak olarak nitelendirilen binaların yıkımının yapıldığını, mevcut asfalt zeminin sökülme işlemlerinin tamamlandığını ve çıkan molozların taşınmasına başlandığını vurguladı.

Ataoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Zemin temizliği yapıldıktan sonra altyapıya uygun olarak kanalizasyon işleri ile başlayıp su, elektrik, yağmur suyu drenaj ve telefon gibi alt yapı işlerinin yenilenmesi yapılacaktır.

Altyapının tamamlanmasının ardından ise zemin wash beton ve kumyalı taşı ile döşenerek, alan içinde eski eserler yapıtların gün ışığına çıkacak hassas bölgelerini cam bir zemin altında halkın gösterimine sunacağız”

-Binaların cepheleri restore ediliyor

Liman girişine acil durumlar için hidrolik bariyerler yerleştirileceğini de ifade eden Ataoğlu, binaların temizliği ve restorasyonu için de işlemlerin başladığını dile getirdi.

Ataoğlu, bazı binalar üzerinde bulunan elektrik kablolarının söküldüğünü, bina cephelerinde antik limanın dokusuna uygun taşlar kullanılarak güzel bir konsept yaratılacağını söyledi.

Bina cephelerinde bulunan mevcut kapı, balkon, pencere ve diğer akşamların da eski dokusuna uygun ahşap olacak şekilde tasarlandığını anlatan Ataoğlu, projenin çok kapsamlı düşünüldüğünü belirtti

Yat ve balıkçı iskeleleri de yenilenecek

Ataoğlu, proje kapsamında limanda bulunan yat ve balıkçı teknelerine ulaşım için yapılmış olan ahşap iskelenin de yenileneceğini, yatların su ve elektrik besleme ünitelerinin de değişeceğini ifade etti.

-İşveren ve çalışanlara destek

Girne Antik Limanda bulunan ve 6 ay boyunca iş yerini açamayacak olan iş yerlerine hibe yapılarak esnafın ayakta kalmasının sağlandığını kaydeden Ataoğlu, çalışanlara da asgari ücretin yarısı kadar katkı yapıldığını, hiç kimsenin mağdur olmaması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

-Liman için komite oluşturulacak

Ataoğlu, Girne Antik Liman için bu ay içerisinde oluşturulacak olan yönetim komitesi ile Girne Belediyesi’nin ve bölgedeki paydaşların komitede olacağını söyleyerek, oluşan komite aracılığı ile sürdürülebilir yönetim şartlarının birlikte planlanacağını vurguladı.