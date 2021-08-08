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Ataoğlu: “Ülkemizi Daha İleriye Taşımak İçin Canla Başla Çalışmaya Devam Edeceğiz”

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Ataoğlu: “Ülkemizi Daha İleriye Taşımak İçin Canla Başla Çalışmaya Devam Edeceğiz”
Ataoğlu: “Ülkemizi Daha İleriye Taşımak İçin Canla Başla Çalışmaya Devam Edeceğiz”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülkeyi daha ileriye taşımak için canla başla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ataoğlu, Erenköy Direnişi’nin 57.  yıldönümünde yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

“57 yıl önce Kıbrıs Türk Halkı, Erenköy’de vatan sevgisini, Anavatana duyduğu güven ve inancı ve hiçbir şart altında esareti kabullenmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Erenköy destanı, Kıbrıs Türkü’nün özgürlük, egemenlik, vatan ve bayrak söz konusu olduğunda herşeyi bir kenara iterek cepheye koştuğunun göstergesidir.

Bu destansı mücadele Kıbrıs Türk Halkına yıllarca ümit ışığı olmuş; huzura, özgürlüğe ve egemenliğe ulaşmasının temelini oluşturmuştur.

Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin mihenk taşlarından biri olan Şanlı Erenköy Direnişi'nde KKTC'nin var olması için canını feda eden tüm şehitlerimizin önünde saygı, sevgi, minnetle eğiliyor, Erenköy Gazilerimizi saygıyla selamlıyor,  Mücahit halkımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

Bu bilinçle bizler de Anavatanımızdan aldığımız güç ve destekle ülkemizi daha ileriye taşımak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.”

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